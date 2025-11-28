El restaurante leonés que triunfa con su parrilla en directo abriendo solo tres horas al día

Lucía Gutiérrez León Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:28 Comenta Compartir

El Rincón de Nando se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan carne a la parrilla en su mejor versión. Lo hace con una particularidad que sorprende a cualquiera que pasa por la zona: solo abre de 13:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado, un horario poco frecuente en la hostelería, pero que para esta familia ha resultado ser la fórmula perfecta.

Jose María Muñiz, o simplemente Chema, como lo llaman todos, forma parte de la segunda generación del proyecto. «Mis padres abrieron el restaurante el 29 de abril de 2013 y desde entonces no ha habido cambios importantes», explica mientras recorre el comedor. Hoy él se encarga de las tareas de administración y atención al público, aunque reconoce que en un negocio familiar «se aprende a hacer de todo».

Una parrila siempre encendida

La parrilla es, sin duda, la seña de identidad del local. Desde primera hora de la mañana, alrededor de las nueve y media, las brasas empiezan a prepararse para llegar al servicio con el punto de calor adecuado. La carta y el menú giran en torno a ella: cerdo, ternera, pollo, pavo y cortes selectos que llegan a la mesa recién hechos.

Además del menú del día, que ofrece una variedad notable de primeros plato: ensaladas, entremeses, propuestas de temporada y platos de cuchara en invierno, la carta incluye opciones más especiales para quienes buscan «darse un capricho».

Imágenes de la carne a la brasa y postres caseros.

Entre ellas destaca la carne de Black Angus estadounidense, la joya de la casa. «Es una carne con una infiltración de grasa impresionante, muy tierna y con muchísimo sabor», explica Chema.

«Se considera por muchos la segunda mejor carne del mundo, después del Wagyu de Kobe». La eligen, dice, porque ofrece una calidad muy constante: «Solo una de cada diez terneras cumple los estándares para poder comercializarse como Angus de este tipo».

Ampliar Imagen de la carne a la vista de los clientes. L.G

Los postres también son uno de los fuertes del lugar ya que su carta abarca lo mismo que los primeros platos. «Tenemos un montón de postres caseros y nuestra idea es empezar próximamente a vender directamente al público».

Ampliar Carta de postres caseros. L.N

Una apertura alejada de los horarios tradicionales

El horario reducido no tiene que ver con trabajar menos, sino con hacerlo mejor. Durante la mañana se organizan las preparaciones, guisos y platos del día. Abrir únicamente al mediodía permite concentrar esfuerzos y ofrecer un producto cuidado sin las prisas de los establecimientos que encadenan desayunos, comidas y cenas.

Hasta el verano de 2023 abrían también por la noche, pero decidieron ajustar el horario para equilibrar el trabajo y mantener la calidad. «Trabajamos lo mismo o más, pero de una manera que nos permite llegar al servicio con todo bien hecho y sin agobios», cuenta Chema.

Más de cien comensales diarios

El Rincón de Nando cuenta con un comedor principal con capacidad para unas 20 mesas, lo que se traduce habitualmente en más de 100 comidas al día.

A ello se suma un segundo salón más reservado, utilizado para eventos pequeños, comidas de empresa, bautizos, comuniones, con espacio para unas 35 personas adicionales.

Gestión de reservas

Aunque no exigen reserva previa, sí aconsejan llamar si se piensa acudir entre las 14:30 y las 15:00, el tramo más concurrido. Su filosofía es clara: «Intentamos que nadie se quede sin comer».

Para las cenas de Navidad o comidas de empresa, ofrecen menús cerrados que combinan la parrilla con primeros platos, postres y, si el cliente lo solicita, opciones personalizadas de bebidas o carnes selectas. La flexibilidad, dicen, es una de las ventajas de seguir trabajando como familia. «Con que nos digan qué es lo que buscan nosotros nos abrimos a valorar cualquier opción», indica.