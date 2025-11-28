El Ayuntamiento de León investiga las facturas presuntamente infladas denunciadas por UPL Hacienda, reconoció que el reparo del interventor «es en cuanto a la factura, porque no se ha seguido el procedimiento de contratación»

I. Santos León Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de León ha abierto una investigación interna por la presunta aprobación de «facturas infladas y con el reparo del interventor», denunciada por Unión del Pueblo Leonés.

José Antonio Diez, alcalde de León, aseguró en uno de los puntos del pleno ordinario del mes de noviembre que estaba «preocupado» por declaraciones vertidas por el portavoz del Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés, Eduardo López Sendino, y le pidió que «antes de denunciar es conveniente investigar». A pesar de ello, remarcó que ya hay una investigación que «da unos resultados muy alejados de lo denunciado» y le pidió que «como es un hombre de palabra tendrá que retractarse públicamente».

Diez insistió en que «hay que ser más rigurosos en el desempeño de nuestro trabajo, porque uno no puede lanzar una piedra y decir que ahora investigue usted, porque ya nos ha lanzado la piedra». El regidor pidió a toda la coporación que «las cosas hay que tomarlas más serias, porque se pone en tela de juicio a muchas personas».

Todo el debate surgió en uno de los puntos del día que Carmelo Alonso Sutil, concejal de Economía y Hacienda, explicó para un reconocimiento extrajudicial de créditos dentro del orden del día. Ahí hablo de los reparos del interventor insistiendo en que «en ningún caso hay ninguna advertencia que acuse de que está inflada la factura» y el tema derivó a la denuncia pública de UPL en la jornada previa. «No sé que interés tiene por conseguir un minuto de gloria y manchar el nombre de los funcionarios de este ayuntamiento», remarcó Sutil haciendo un símil con un forajido y remarcando que Sendino «dispara y luego pregunta».

La única fórmula

En La última intervención, Carmelo Alonso Sutil, concejal de Hacienda, reconoció que el reparo del interventor «no es sobre el reconocimiento extrajudicial de créditos» ya que es «la única fórmula que existe para pagar estas facturas», sino que «el reparo es en cuanto a la factura, porque no se ha seguido el procedimiento de contratación». Y así se lo ha recordado Sendino: «Usted ha reconocido que no se está siguiendo el procedimiento y ¿usted como concejal de Hacienda no tiene responsabilidades?».

Desde UPL, Eduardo López Sendino insiste en varias ocasiones que los reconocimientos que se están haciendo son «facturas reiteradas de la misma empresa» y eso es lo que pide el interventor. Sendino insistió en «que tiene usted la obligación de fiscalizar las facturas que se remiten».