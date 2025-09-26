Las noticias imprescindibles del viernes 26 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán

El Come y Calle regresa a León del 26 de septiembre al 6 de octubre como parte de las fiestas de San Froilán 2025 y lo hace con una edición cargada de novedades. La cita, que ya es un clásico de la gastronomía callejera y la cultura local, suma siete nuevos food trucks a su cartel, pero también se despide de ocho propuestas que estuvieron presentes en 2024.

2 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León

San Froilán 2025 arranca motores este viernes en León con muchas actividades ante de encarar uno de los dos fines de semana más importantes de estas fiestas en la ciudad. Estas son todas las actividades previstas para este viernes 26 de septiembre.

3 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro

León ya tiene de manera oficial la ordenanza de movilidad. La aprobación definitiva en el pleno ordinario del Ayuntamiento de León este mes de septiembre abre la puerta a las multas en las calles del centro de la capital peatonalizadas bajo el amparo del cumplimiento de una Zona de Bajas Emisiones. La ordenanza ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE, con el apoyo de UPL, y en contra los votos de PP, Vox y el concejal no adscrito.

4 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses

El Erte de fuerza mayor al que se ha visto abocada la empresa de telemarketing PlusContacto, y que afectará a 372 trabajadores de León, tiene su origen un mes atrás.

5 Dos detenidos y un investigado por varios robos en La Bañeza y Santa María del Páramo

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos actuaciones distintas, en las que se ha detenido a dos hombres e investigado a uno más, poniendo a disposición judicial a un total de tres personas por la comisión de varios delitos contra el patrimonio y las personas perpetrados en las localidades de La Bañeza y Santa María del Páramo.

6 UPL lleva a las Cortes una moción para pedir un referéndum sobre autonomía en León, Zamora y Salamanca

Unión del Pueblo Leonés gasta su última bala en las Cortes de Castilla y León con una moción que se debatirá en el pleno que se celebra los días 7 y 8 de octubre en la que se pide el apoyo de la cámara para poner en marcha un referéndum en el que los vecinos de las provincia de León, Zamora y Salamanca se pronuncien sobre la modificación del mapa autonómico y la constitución en una autonomía propia de la Región Leonesa sin Castilla.

7 Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él»

Hay pocos que no recuerden su salvadora parada ante Robben en la final del Mundial. O la imagen en la que elevaba al cielo la Copa de Mundo o las dos Eurocopas que ganó con España. Los madridistas también le recuerdan siendo 'el Santo' en la portería del Bernabéu tarde tras tarde. El FID tiene este viernes como protagonista a Iker Casillas, que sigue recordando el Mundial de 2010 con emoción.

8 La bronca que no cesa en San Andrés: un pleno agitado acaba con cinco concejales fuera

El enésimo pleno bronco de San Andrés del Rabanedo acaba con la expulsión de la portavoz del Partido Popular y la salida de los cinco concejales del partido azul. Lo que sobre el papel iba a ser un pleno breve con dos mociones derivaba en un nuevo intercambio de pareceres entre la alcaldesa leonesista y la portavoz popular que acababa con la expulsión de esta última y un nuevo choque dialéctico que evidencia la mala sintonía en el tercer ayuntamiento de la provincia.

9 Barrul quiere conquistar el mundo: «Estoy orgulloso de ser leonés y gitano»

Al entrar en el club Fuerte y Constante de León se respira boxeo. Dos rings, varios sacos, unas instalaciones totalmente nuevas y muchos, muchos jóvenes entrenando. Al fondo, sentado sobre el borde de uno de los rings, está Toño Barrul, el campeón de España de boxeo que tan orgulloso está de su lugar de procedencia, León, y de su esencia gitana.

10 El comandante Santiago Vela se jubila en León tras 49 años y 19 días se servicio en la Guardia Civil

Casi 50 años al servicio de la ciudadanía que han tenido una despedida a la altura de lo que significa. La comandancia de la Guardia Civil de León homenajeaba esta misma semana al comandante Santiago Vela Palacios que, tras 49 años y 19 días en el cuerpo -13 años de servicio en la provincia de León- se jubila.

