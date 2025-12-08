Un joven herido tras volcar con su coche en una carretera de la provincia El varón tuvo que ser derivado al Hospital de León una vez que fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar

Lugar en el que se produjo el siniestro.

Rubén Fariñas León Lunes, 8 de diciembre 2025, 10:14 | Actualizado 10:21h.

Un varón ha resultado herido tras volver con su coche en una carretera de la zona sur de la provincia de León.

Los hechos ocurrían de madrugada, en torno a las 6:50 horas, según la comunicación que recogían fuentes del 112.

El accidente de tráfico ocurrió en Valencia de Don Juan, en la carretera LE-510 que une Castrofuerte y la localidad anteriormente citada.

Según se alertó a Emergencias-Sacyl, un hombre se encontraba herido tras sufrir una salida de vía y volver con su turismo.

La persona siniestra tiene 35 y permanecía consciente, aunque contusionado.

En ese momento se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que derivaron una ambulancia con soporte vital básico hasta el lugar del suceso.

Los sanitarios del centro de salud de Valencia de Don Juan que atendieron al joven requirieron su traslado al Hospital de León.