Dos detenidos y un investigado por varios robos en La Bañeza y Santa María del Páramo Uno de los detenidos asaltaba furgonetas de reparto y el otro está acusado de varios robos con fuerza de joyas y dinero a viandantes y también en el interior de un bar

Leonoticias León Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos actuaciones distintas, en las que se ha detenido a dos hombres e investigado a uno más, poniendo a disposición judicial a un total de tres personas por la comisión de varios delitos contra el patrimonio y las personas perpetrados en las localidades de La Bañeza y Santa María del Páramo.

Entre los meses de octubre del año 2024 y el actual, la Guardia Civil de La Bañeza y del Puesto de Santa María del Páramo recibieron varias denuncias por el robo de diversos objetos y mercancía comercial que se encontraban en el interior de vehículos de reparto aprovechando la ausencia de los conductores y encargados, así como de herramienta de jardinería propiedad municipal que se encontraba en la vía pública.

Una vez recopilada la información en cada hecho, se inició la fase de investigación por agentes del puesto principal de La Bañeza (Área de Investigación), obteniendo pruebas de la participación en los hechos de dos varones, que operaban con total normalidad a plena luz del día.

Furgonetas de reparto

Se observó que ambos se mimetizaban entre el tráfico habitual de vecinos de las localidades próximas de Santa María del Páramo y la Bañeza identificando los vehículos estacionados y vigilando su interior, donde las potenciales víctimas descuidaban la atención sobre los objetos transportados aprovechando el momento en que los diversos conductores de servicios de mensajería y entrega de paquetes efectuaban la misma para acceder a la cabina de los vehículos y apoderarse de cualquier objeto; de igual manera se apropiaban de herramienta de diferentes usos que se encontraba en la vía pública y que pudiera aportarle un beneficio económico .

Una vez recopilados todos los datos e identificados plenamente los presuntos autores de los mismos, ambos residentes en León, se procede a su localización, detención y puesta a disposición judicial.

Robos con violencia

En la segunda de las actuaciones, y tras recopilar los elementos de prueba pertinentes por parte de la misma unidad, se pone a disposición judicial a un hombro como posible autor material de un delito de robo con violencia tras sustraer por la fuerza una cadena de oro a una mujer, hurto de dinero en interior de un bar al descuido, y un delito de lesiones, todos ellos denunciados en el Puesto principal de La Bañeza, remitiendo el atestado al Juzgado de Guardia de la misma localidad.