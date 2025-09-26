Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán El festival gastronómico y cultural amplía la oferta de conciertos, talleres y actividades para todas las edades

Lucía Gutiérrez León Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:21

El Come y Calle regresa a León del 26 de septiembre al 6 de octubre como parte de las fiestas de San Froilán 2025 y lo hace con una edición cargada de novedades.

La cita, que ya es un clásico de la gastronomía callejera y la cultura local, suma siete nuevos food trucks a su cartel, pero también se despide de ocho propuestas que estuvieron presentes en 2024.

Siete incorporaciones y ocho ausencias

Entre los nuevos nombres destacan Piipape, La Tanqueta Café, La Bodega, Totonchon, Destinix, Lucas Food Bus y Santinavarnan, que llegan con una variada oferta que incluye desde comida internacional hasta platos dulces y propuestas fusión.

Sin embargo, no repetirán este año Sibuya X-Truck, que en 2024 llevó por primera vez el sushi al festival, The Truck House, Louter's, Cal Pastor, El Maizal, Parrilla Macanudos, La Chama y Helados Café.

Entre las propuestas que sí se mantienen figuran clásicos como La Javaneta, La Pavoneta, La Gojineta, Duality, Charlie Burger, Rock & Dog, Bueyvuelvo, La Competencia, Dame un Kestito, La Melino, Morbo y The Craftsman Food.

Más música, talleres y espectáculos familiares

La edición de 2025 amplía su programación cultural con más conciertos nacionales y locales, espectáculos familiares como Animaleón y Zancudos, talleres infantiles con Mar Bonache, Veroco y Academia Redwood, y actividades de yoga en el parque, que debutan en esta edición.

Se mantienen la zona pintacaras, las actuaciones de danza urbana y las sesiones de DJs locales, que pondrán música y ritmo al festival durante todas las jornadas.

Un recinto más completo

El evento contará nuevamente con zonas chill out, parque infantil, photocall, carpas de talleres, espacios con opciones sin gluten y menús veganos y vegetarianos, barras de bebidas premium, puestos de artesanía y coleccionismo, además de contenedores de reciclaje, tomas de agua y aseos.