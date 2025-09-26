PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro Un debate tenso en el pleno de septiembre tilda de «engaño, chapuza e ilegalidad» la nueva ordenanza de movilidad por parte del PP y de «restricción de derechos por parte de Vox»

I. Santos León Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:18

León ya tiene de manera oficial la ordenanza de movilidad. La aprobación definitiva en el pleno ordinario del Ayuntamiento de León este mes de septiembre abre la puerta a las multas en las calles del centro de la capital peatonalizadas bajo el amparo del cumplimiento de una Zona de Bajas Emisiones. La ordenanza ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE, con el apoyo de UPL, y en contra los votos de PP, Vox y el concejal no adscrito.

A pesar del tenso debate, las alegaciones y la oposición de algunas asociaciones la ordenanza ya salió adelante. Aunque ahora hay que esperar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y desde ese momento contar 15 días hábiles para que la norma entre en vigor y las cámaras de acceso se activen. Y con ellas, las posibles multas.

La ordenanza fue definida por el concejal responsable, Vicente Canuria, como «una norma viva sujeta a cambios y modificaciones» con el paso del tiempo. El socialista agradeció el debate de estos meses de preparación del texto al inicio del punto, palabras que se le vinieron en contra con las intervenciones de los grupos políticos de la corporación en un tono más duro del esperado.

Comenzaba este turno David Fernández, portavoz del Partido Popular asegurando que «la movilidad de la ciudad se define en tres palabras: Engaño, chapuza y luego supimos que ilegalidad». Desde el PP aprovecharon el momento para recordar que desde el equipo de gobierno «prefieren la posibilidad de nulidad de una ordenanza, pero aprobada cuanto antes» y recordando lo que acaba de pasar con la sentencia del TSJ que tumba la ordenanza de basuras insistieron en que «son expertos de chapuzas a la carrera». Unas palabras que provocaron la intervención del alcalde de la capital, José Antonio Diez, para recordar «que se centre en el punto del día, que no es la basura».

«Al PP también le gustan las áreas peatonales»

Fernández insistió en que sus palabras venían al caso ya que «esta ordenanza de movilidad puede tener el mismo final, se lo han dicho las asociaciones de comercio, esas a las que usted engañó y llegará una nueva sentencia sobre esta ordenanza, pero a usted le dará igual». El portavoz del PP lamentó dirigiéndose al alcalde que «ni siquiera se va a disculpar ni admitir los errores, errores que en una empresa privada le hubieran costado el despido». En relación a la norma insistió en que «al PP también le gustan las áreas peatonales, pero con planificación y sin engaño» y aseguró que «hay muchas cosas buenas en la ordenanza, pero las consecuencias de las decisiones personalísimas del señor alcalde han arruinado el trabajo de los técnicos».

La intervención de Eduardo Sendino (UPL) se centró más en responder a Fernández que en la propia norma que se aprueba y lamentó que su compañero de corporación «solo ha tardado 15 segundos en hacer referencia a Unión del Pueblo Leonés», algo que considera normal dado que «el enemigo a batir en las próximas elecciones es UPL». Sendino recordó que hay «once alegaciones del PP que se han admitido, no entendemos que ahora hable de las basuras que nada tiene que ver con esto, ni los razonamientos para que ahora se posicionen de otra manera». Desde UPL recordaron que la ordenanza de movilidad tiene que estar aprobada antes del 31 de diciembre, «si no queremos ver penalizados al consistorio».

«Restricción de derechos, vigilancia y multas»

Finalmente, la intervención de Blanca Herreros (Vox) anunció su voto en contra y explicó que está motivado porque la ordenanza «es un hecho restrictivo a la libertad y no entendemos una zona de bajas emisiones en León que no tienen emisiones. La ZBE no facilita la vida de los ciudadanos, ni ordena el tráfico, sino todo lo contrario».

Herreros insistió en que «a través de este instrumento se nos quiere imponer una movilidad basada en la patraña climática» y explicó algunas de las alegaciones desestimadas que hacían referencia a la falta de aparcamiento o las que se han realizado en base a los problemas que sufrirán los negocios del centro con falta de clientes. Finalmente, Vox considera que la ZBE implica «restricción de derechos, vigilancia y multas. Vamos lo que implica el socialismo».

«Este equipo de Gobierno no comete ninguna ilegalidad»

El concejal del PSOE, Vicente Canuria, empezó su última intervención por responder a Vox sobre sus declaraciones sobre el cambio climático y recordó los muertos y los graves incendios sufridos en la provincia de León el pasado mes de agosto que «no creo que tenga que explicar a nadie su gravedad». Continuó asegurando que «creo que usted no se ha leído la ordenanza» cuando habla de que en León no es necesaria. El socialista considera que tampoco hay improvisación «ya que llevamos meses trabajando en esta ordenanza con reuniones con todos ustedes».

Vicente Canuria también quiso contestar al PP y recordó las alegaciones estimadas por los técnicos han sido aportadas a la ordenanza. «Este equipo de Gobierno no comete ninguna ilegalidad. Si se produce una corrección por los tribunales a lo que este Ayuntamiento está haciendo de buena fe, pues se corrige de buena fe», remarcó Canuria.

«Un partido más cercano a la dictadura franquista»

Fernández ha insistido en que «yo no me siento engañado como portavoz del PP, me siento engañado como vecino de León». El concejal ha recordado las palabras del actual alcalde en campaña electoral y cómo se ha llevado a cabo la peatonalización de esas zonas, así como la sentencia del TSJ «que no es ni el primer ni el segundo revés judicial que llevan. Ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto».

Eduardo Sendino quiso responder a la falta de derechos y libertades de la ordenanza que Vox asegura y se sorprendió viniendo de «un partido más cercano a la dictadura franquista» y recordó que «hay que cumplir la normativa europea».

Cerró Herreros, visiblemente enfadada con Canuria remarcó que «una cosa es que a usted no le guste mi opinión y otra que me acuse de mentir» y también respondió a Sendino asegurando que «esperaba una respuesta más inteligente a mis palabras, pero veo que esperaba mucho».

Finalmente, la ordenanza de movilidad se aprobó con los votos a favor del PSOE y UPL y los votos en contra de PP, Vox y el concejal no adscrito. Una de las partes más polémicas de la ordenanza será la sanción para aquellos vehículos que entren sin autorización en las calles Alfonso V, San Agustín, Gil y Carrasco, Alférez Provisional, Alcázar de Toledo, Fuero y Ramiro Valbuena.