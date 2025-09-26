El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses La empresa, que había cargado con sus fondos y en las vacaciones de sus empleados la inactividad, trabaja en solucionar la «incidencia grave» que arrastra desde hace casi un mes y que afectará a 372 trabajadores

Rubén Fariñas León Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:16

El Erte de fuerza mayor al que se ha visto abocada la empresa de telemarketing PlusContacto, y que afectará a 372 trabajadores de León, tiene su origen un mes atrás.

El 27 de agosto, la compañía sufrió un ciberataque que afectó de forma «grave y seria» a la infraestructura tecnológica e impedía que se pudiera desarrollar el trabajo de este tipo de compañías.

Tras detectar la incidencia, calificada como «frustrante y agotadora» por la dirección, se estableció un protocolo para tratar de solventarla, mientras se enviaba a casa a los trabajadores. En días alternos, la empresa fue repartiendo la carga de las consecuencias entre la propia compañía y sus empleados: unos días se descontarían de vacaciones y otros irían como jornada extraordinaria de descanso remunerado.

A pesar de los «indicios técnicos» que apuntaban a una posible solución, aún a finales del mes de agosto, PlusContacto avanzaba que el principal objetivo era «evitar un Erte por causas técnicas» que finalmente ha sido inevitable.

En su propia defensa, advertían que ya habían asumido «más de 15.000 horas de trabajo perdidas» por diferentes problemas tecnológicos y que todas habían sido costeadas «sin despidos ni descuentos» y volvían a apuntar a esa drástica medida del Erte.

La afectación a los sistemas de información debido a un incidente de ciberseguridad, detectado el 2 de septiembre, hizo que los esfuerzos se centrasen en garantizar la confidencialidad, reestablecer operaciones, identificar, contener y erradicar la amenaza. Sin embargo, la situación no se ha superado un mes después.

Un periodo máximo de seis meses

Todo ello ha conllevado que la empresa invoque el Expediente de Regulación Temporal de Empleo desde este 23 de septiembre, tal y como notificaba a sus 372 empleados afectados.

Se trata de un Erte solicitado «por fuerza mayor» y como consecuencia de ese grave ataque que ha afectado a sistemas y procesos de trabajo. La medida se ha solicitado «por un plazo máximo de seis meses», aunque la compañía espera retomar la actividad antes.

Durante este periodo, los trabajadores no acudirán a sus puestos de trabajo ni recibirán salario por parte de PlusContacto. Todo ello dependerá del Sepe, que garantiza un sueldo del 70% de la base de cotización a la Seguridad Social. Eso sí, el contrato no queda extinguido, solo suspendido, y se mantienen los derechos adquiridos. También quedan suspendidas las vacaciones y no se generarán días de vacaciones durante este periodo de suspensión temporal del empleo.