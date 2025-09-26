Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León

Ana G. Barriada León Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

San Froilán 2025 arranca motores este viernes en León con muchas actividades ante de encarar uno de los dos fines de semana más importantes de estas fiestas en la ciudad. Estas son todas las actividades previstas para este viernes 26 de septiembre.

De 9:00 a 14:00 h Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 1:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj's, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 19:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Los Juncales, La Vega.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal 'Reinu De Llión'. Startijenn (Bretaña Francesa). Plaza Mayor.

22:00 h Pasacalles de luz y percusión. Una revisión (o reversión) de los tradicionales bailes de diablos y correfuegos. Compañía Bàcum (Catalunya). Salida desde San Marcelo, recorrido por las calles del casco histórico, para finalizar en la plaza de San Isidoro.