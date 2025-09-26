UPL lleva a las Cortes una moción para pedir un referéndum sobre autonomía en León, Zamora y Salamanca Los leonesistas piden a los grupos «valentía» para escuchar a los vecinos de la Región Leonesa a través de una consulta en la que se cuestione sobre la modificación del mapa autonómico

Ana G. Barriada León Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:30

Unión del Pueblo Leonés gasta su última bala en las Cortes de Castilla y León con una moción que se debatirá en el pleno que se celebra los días 7 y 8 de octubre en la que se pide el apoyo de la cámara para poner en marcha un referéndum en el que los vecinos de las provincia de León, Zamora y Salamanca se pronuncien sobre la modificación del mapa autonómico y la constitución en una autonomía propia de la Región Leonesa fuera de Castilla.

Se trata de la última moción que el partido de Alicia Gallego puede presentar en este curso y llega tras la interpelación en el pasado pleno sobre esta situación. Sobre esta muleta, los leonesistas apuestan por una moción que persigue en primer lugar «instar a la Junta a que convoque una consulta para que leoneses, zamoranos y salmantinos elijan en qué comunidad quieren estar» y, en segundo lugar, que la administración autonómica «lleve a cabo las reformas necesarias para ello».

Una propuesta que Gallego defiende que está amparada en el marco constitucional recogido en los artículos 2 y 143 de la Carta Magna así como en el propio Estatuto de Castilla y León en su artículo 27 y que avala una reivindicación «justa que merecemos y a la que tenemos derecho».

El «hartazgo» de los leoneses motiva la necesidad de un referéndum

La moción para pedir este referéndum llega en un momento en el que son ya más de 70 los ayuntamientos de las tres provincias de la Región los que han aprobado la moción por la autonomía leonesa y que suponen «un 60% de la población». A ellos se sumaba este mismo viernes Hospital de Órbigo y «pronto se llevará a más municipios». Cabe recordar que también la propia Diputación de León -gobernada por PSOE con el apoyo de UPL- aprobó la moción aunque más allá de la votación no se han dado más pasos al respecto.

Para la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, que presentaba los detalles de la moción acompañada de los procuradores Luis Mariano Santos y José Ramón García, la petición de este referéndum responde, además de a razones «culturales e identitarias», a motivos «económicos, sociales y de desarrollo que respaldan esta reivindicación que es un derecho».

Citando diferentes encuestas, los leonesistas manejan datos en los que siete de cada diez ciudadanos se mostrarían a favor de constituir un marco nuevo, una realidad que quieren llevar a consulta oficial a través de este referéndum para los vecinos de las tres provincias y para el que piden a los partidos ser «valientes» y «escuchar» porque «el hartazgo de los ciudadanos exige esta solicitud de una consulta amparada en el marco legal que permitiría saber que queremos salir de la comunidad y que la Junta hiciera las reformas para que podamos constituirnos en una comunidad que ahora nos niega».

Piden al PSOE ser «valientes» y defender en las Cortes «la democracia»

Lo cierto es que los leonesistas no tienen mucha confianza en que esta moción prospere y vaya más allá del primer trámite parlamentario. Aunque «la esperanza es lo último que se pierde», no ven en el resto de grupos una apuesta por escuchar a la ciudadanía, y el mensaje a Carlos Martínez, líder del PSOE, es claro. «Tiene la oportunidad de demostrar que esa democracia que tanto defiende su partido tiene cabida aquí, y tiene que defenderlo en las Cortes».

Porque exigen a los procuradores de todo el arco «valentía» para sacar adelante una consulta en la que los ciudadanos «se puedan manifestar en un marco democrático, expresarse y en base a los resultados hacer políticas».

Sin aventurarse a explicar los pasos que seguirían tras el hipotético referéndum en el caso de que alguna de las tres provincias no se mostrara a favor de la autonomía, los leonesistas piden sacar adelante esta primera consulta que hoy presentan a través de una moción que se llevará a pleno los días 7 y 8 de octubre.