La bronca que no cesa en San Andrés: un pleno agitado acaba con cinco concejales fuera La alcaldesa de UPL se sintió hasta tres veces atacada por la portavoz popular y ordenó su salida del pleno por un cruce de acusaciones sobre el interventor y Gersul

Ana G. Barriada León Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:32 | Actualizado 18:39h.

El enésimo pleno bronco de San Andrés del Rabanedo acaba con la expulsión de la portavoz del Partido Popular y la salida de los cinco concejales del partido azul. Lo que sobre el papel iba a ser un pleno breve con dos mociones derivaba en un nuevo intercambio de pareceres entre la alcaldesa leonesista y la portavoz popular que acababa con la expulsión de esta última y un nuevo choque dialéctico que evidencia la mala sintonía en el tercer ayuntamiento de la provincia.

Tres llamadas al orden de la alcaldesa Ana Fernández Caurel terminaban con la salida de la sesión de los cinco concejales populares que acompañaban a Noelia Álvarez fuera del salón de plenos después de más de una hora y media de debate entre ambas políticas en las que el choque fue evidente y la subida de tono la puntilla.

El núcleo central de la disputa fue la pregunta que la popular lanzaba a la alcaldesa a cuenta de la figura del interventor en el municipio, un papel fundamental para el buen funcionamiento de un ayuntamiento y que trae de cabeza a San Andrés. La ausencia de interventor ha bloqueado durante meses la gestión del consistorio, y los populares exigen a la alcaldesa el «cumplimiento con urgencia» de la orden de la Junta que insta a volver a iniciar el proceso de selección de la plaza que ahora ocupa de forma accidental un trabajador del propio ayuntamiento.

Noelia Álvarez llegó a preguntar en el pleno celebrado este jueves a Caurel si pagaría de su propio bolsillo las cantidades derivadas del concurso de la plaza de interventor interino sobre el que la Junta requería su nulidad al haber detectado ilegalidades y que, según el PP, «no ha querido acatar la alcaldesa que aún no ha respondido al requerimiento de la Junta».

«La alcaldesa se declara el rebeldía contra la Junta. La ignorancia es tan atrevida que ha llegado a asegurar que las resoluciones de la Junta son extemporáneas», relató Álvarez. Elevando el discurso, la alcaldesa afirmaba que sus palabras eran «una falta de respeto» y contraatacaba sacando a la palestra el recibo de Gersul.

Tres llamadas al orden que acabaron en expulsión

Hasta dos llamadas más al orden se produjeron a lo largo del pleno en el que el intercambio de pareceres continuaba hasta que la concejala popular se arriesgó a un tercer y último toque de atención. Mientras la alcaldesa reiteraba que su comentario era una «falta de respeto» y le amenazaba con una tercera llamada al orden y su expulsión porque «no se lo voy a consentir», la popular respondía: «Me voy, pero me quedo a gusto diciéndole que tiene abandonadas a las juntas vecinales completamente». A Álvarez le acompañaron en la salida el resto de ediles populares.

En un comunicado remitido por el Partido Popular tras el pleno, la portavoz afirma que hoy «la UPL se ha quedado sin argumentos para justificar la desastrosa gestión que están haciendo en el tercer municipio de la provincia y la alcaldesa ha hecho uso de la única herramienta que le queda en ese sillón, echarnos del pleno», demostrando así para la popular que «el procedimiento hace aguas por todas partes».

Con la bancada de los populares vacía el resto del pleno -que duró casi cinco horas de las que tres estuvieron ausentes los ediles del Partido Popular- concluía el primer encuentro político en San Andrés tras el verano que pronostica un curso, si cabe, más bronco que el anterior.