Barrul quiere conquistar el mundo: «Estoy orgulloso de ser leonés y gitano» El púgil leonés, tras ser campeón de España en junio, peleará en León por ser campeón iberoamericano el 6 de diciembre: «Es un combate arriesgado, pero nos puede colocar a un nivel muy alto mundialmente»

Dani González León Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Al entrar en el club Fuerte y Constante de León se respira boxeo. Dos rings, varios sacos, unas instalaciones totalmente nuevas y muchos, muchos jóvenes entrenando. Al fondo, sentado sobre el borde de uno de los rings, está Toño Barrul, el campeón de España de boxeo que tan orgulloso está de su lugar de procedencia, León, y de su esencia gitana.

Mientras se calza, conversa con algunos de los chavales que entrenan allí cada día queriendo ser como él. Y en la otra parte del gimnasio brilla, como brilló el propio Barrul en la medianoche del 8 de junio, el cinturón que le acredita como campeón de España.

Sonríe, porque es feliz haciendo lo que más le gusta y enseñando a los más pequeños a practicar su deporte, del que es un apasionado. Pero en sus ojos también se desliza la mirada de alguien que tiene un gran reto entre ceja y ceja y que está plenamente centrado en lograrlo.

El título iberoamericano, su próximo gran reto

Después de unas semanas de merecidas vacaciones, Barrul se ha puesto manos a la obra de nuevo para su siguiente desafío: el campeonato WBA Iberoamericano. «Necesitaba descansa, desconectar y disfrutar de mi familia para volver con más ganas que nunca», expresa a leonoticias.

El púgil leonés tiene ante sí un «reto muy grande» en ese campeonato iberoamericano ante el colombiano Fran Mendoza. Barrul asegura que sigue siendo «el mismo» tras ser campeón de España y no va a relajarse porque «quiero conseguir muchas más cosas en el mundo del boxeo». El primer paso será ese título iberoamericano.

Ver 26 fotos Antonio Barrul, durante un entrenamiento en el club Fuerte y Constante. DG

«Mi intención era hacer una defensa voluntaria del campeonato de España, pero no llegamos a ningún acuerdo con los boxeadores que había en el ránking. Y surgió esta oportunidad. Sabemos que es un combate de riesgo, porque Mendoza tiene 20 victorias como profesional y sólo una derrota, pero es un trampolín. Si ganamos, nos vamos a posicionar a nivel mundial», explica Barrul a leonoticias.

«Enfocado y centrado» en este gran reto, el combate tendrá lugar el 6 de diciembre en el Palacio de los Deportes de León y el leonés está entrenando «muy duro» para medirse a un rival «de talla mundial»: «Ganando este cinturón, estamos adelantando un año y medio o dos mi carrera. Es muy importante para nosotros. Pero ha llegado la hora, quiero demostrar que estoy a ese nivel». Porque si algo destila Barrul es ambición: «Mi sueño es ser campeón del mundo».

Inspirado en su padre para ser inspiración de otros

Ese ansia por seguir progresando ha marcado toda su carrera. El boxeo llegó a su vida por 'herencia': su padre, Vicente, también era púgil, «también fue campeón de España» y desde pequeño le vio encima del ring. «Fue mi inspiración, quería ser como él. Para mí, era un superhéroe y creo que ahora mismo lo soy yo para mis hijos. Ese es mi mayor triunfo».

Siguió los pasos de su padre y se dedicó «en cuerpo y alma» al boxeo. Los resultados están a la vista: ocho victorias como profesional – cuatro de ellas por KO – en ocho combates en la categoría. Y todo ello siguiendo los valores que tiene el boxeo: «Se promulga el respeto y el compañerismo, también la humildad. En este deporte te estás golpeando sobre un ring, pero acabas dándote un abrazo».

Las banderas leonesa y la romaní, siempre presentes

Este deporte es también para Toño Barrul una forma de mostrar su esencia. Porque el leonés siempre luce dos banderas: la de su tierra, León; y la de sus raíces, el pueblo gitano. «Siempre estoy orgulloso de mi tierra, de donde he nacido, y de mi origen y mi raza. Soy gitano y estoy orgulloso de poder serlo y representarlo por todo el mundo».

Ese orgullo leonés también le arraiga a combatir en casa, en León, ciudad a la que le ha dado «combates mejores y peores» y a los que quiere agradecer el apoyo «ahora que vienen eventos muy grandes». A ello se suma el resurgir del boxeo en la ciudad encabezado por Barrul, con una afición que crece, «eso me llena» y con cada vez más jóvenes que se inician en este deporte: «En este gimnasio no nos podemos quejar, está lleno de niños».

Con esa ambición y esa mentalidad, Toño Barrul mira de frente al futuro. Con ilusión, con ganas, con trabajo y sacrificio. Y con una lección: «Lucha por tus sueños, enfocado y con inspiración. Si cambias una pequeña parte de tu mundo, vas a cambiar todo lo que gira en torno a ti. Y, lo más importante: hay que rodearse de buena gente».