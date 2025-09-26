El comandante Santiago Vela se jubila en León tras 49 años y 19 días se servicio en la Guardia Civil Sus compañeros despiden en un emotivo acto al comandante del que destacan su «cercanía, firmeza y sentido del deber» encarnando el lema del cuerpo: «El honor es mi divisa»

Casi 50 años al servicio de la ciudadanía que han tenido una despedida a la altura de lo que significa. La comandancia de la Guardia Civil de León homenajeaba esta misma semana al comandante Santiago Vela Palacios que, tras 49 años y 19 días en el cuerpo -13 años de servicio en la provincia de León- se jubila.

En un emotivo vídeo que han compartido en sus redes, los compañeros resumen en imágenes un acto cargado de cariño, admiración y agradecimiento a Vela, quien deja tras de sí «una trayectoria marcada por la lealtad, la disciplina y el compromiso inquebrantable con España y con los valores de la institución».

El camino del comandante Vela concluye este mes de septiembre tras una vida profesional dedicada al cuerpo que comenzó con su ingreso en el colegio de Guardia Jóvenes de Valdemoro el 6 de septiembre de 1976 como joven polilla. Desde entonces y en los diferentes destinos por los que ha pasado fue ganando galones hasta convertirse en comandante, puesto del que se despide.

Un ejemplo de «liderazgo» y «responsabilidad»

En este tiempo aquellos que han tenido el privilegio de servir a su lado aseguran que el comandante ha dejado «huella» por «su cercanía, firmeza y sentido del deber». Porque «no solo ha ejercido el mando con eficacia, sino que ha sido ejemplo de liderazgo humano, sabiendo escuchar, orientar y motivar a quienes estaban bajo su responsabilidad». Porque, en definitiva y como dicen sus propios compañeros, su figura encarna el lema de la Guardia Civil: «El honor es mi divisa».

Aunque su etapa en la Guardia Civil concluye, no lo hace así su legado, que quedará marcado para siempre en los que han servido con él que recordarán «su profesionalidad y entrega».

Con flores, un emotivo pasillo y una despedida a la altura de lo que su trayectoria merece, la Guardia Civil de León desea la mejor de las jubilaciones al comandante que empieza una nueva etapa vital.