Casillas bendice a Fran González: «Hay muchas esperanzas puestas en él» El exportero del Real Madrid y la Selección es el protagonista de la segunda jornada del FID 2025 y manifiesta su anhelo de poder tener «una vida normal» alejada de los focos

Hay pocos que no recuerden su salvadora parada ante Robben en la final del Mundial. O la imagen en la que elevaba al cielo la Copa de Mundo o las dos Eurocopas que ganó con España. Los madridistas también le recuerdan siendo 'el Santo' en la portería del Bernabéu tarde tras tarde. El FID tiene este viernes como protagonista a Iker Casillas, que sigue recordando el Mundial de 2010 con emoción.

«Siempre me hablan de ello. Todos sabemos dónde estábamos ese día, pero con el paso del tiempo todavía se le tiene más cariño. Yo sigo viendo alguna imagen y emocionándome», ha expresado el exportero, que reconoce que España tiene «todos los ingredientes» para volver a ser campeona de mundo: «Ojalá sea así, pero es más complejo que, simplemente, tener buenos jugadores».

Tras una mañana frenética, en la que ha participado en actividades con escolares y ha sido recibido por las autoridades municipales, Casillas ha continuado su jornada en el FID atendiendo a los medios en un día «histórico» para este evento en León: «Se creó el FID para días como hoy», ha asegurado su director, Francisco del Río.

«Cuando viajabas con la Selección era como un búnker»

Casillas lo está viviendo con emoción y conociendo León, «una ciudad maravillosa y con gran historia», algo que no pudo hacer en las dos ocasiones que vino con la selección española – en 2003 para jugar ante Armenia y en 2015 contra Costa Rica -. «Era como estar en un búnker. Llegabas al hotel, salías para ir entrenar, volvías, jugabas y te volvías a tu ciudad de origen. Ahora estoy conociendo las ciudades de otra manera y es más divertido», ha indicado.

Ampliar Iker Casillas, durante la recepción con el alcalde. Ana G. Barriada

Y ese es el principal cambio en la vida de Iker Casillas, que también ha expresado su deseo de «tener una vida normal». «Hay veces que preferiría que la gente no me conociese, pero soy un personaje reconocido. Cada uno lo lleva a su manera y otros exjugadores como Xavi Hernández, Fernando Torres o Xabi Alonso son entrenadores. Yo me he querido alejar del fútbol y de los focos», ha afirmado.

Las «esperanzas» en Fran González

El exportero de la selección y del Real Madrid también ha 'bendecido' al leonés Fran González, portero que está en la cantera del conjunto blanco y que debutó en Primera con el equipo madridista ante el Valencia: «Tienen muchas esperanzas puestas en el él. Su rendimiento está siendo alto y tiene unas condiciones innatas. Hay unas altas expectativas y, por qué, pueda ocupar la portería del Real Madrid en un futuro. Estando en el Madrid, las posibilidades de vivir de fútbol son mayores Tiene que seguir aprendiendo y esforzándose».

El exportero también ha valorado la importancia para una ciudad como León de tener un equipo en el fútbol profesional: «Te da notoriedad, turismo y te ayuda a crecer. En España, el fútbol tiene mucho peso y es importante poder tener partidos así cada fin de semana».

Por la tarde, Casillas tendrá una firma de autógrafos con socios del FID y patrocinadores mientras que la Copa de Mundo de 2010 será expuesta en la plaza de San Marcos antes de, a las 20:00 horas en el Auditorio, tenga lugar la ponencia de una leyenda del fútbol mundial.

Temas

Iker Casillas Fernández