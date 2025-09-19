Las noticias imprescindibles del viernes 19 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen

Son 22 kilómetros, «pero parecen el doble», reconocen los vecinos. Desde hace tiempo se lleva esperando la llegada de las máquinas para reparar la inestable LE-213.

2 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles

Un joven de 18 años que conducía un todoterreno de alta gama de la marca Range Rover estaría detrás del atropello mortal de la universitaria de 20 años Saray Arias, estudiante de Turismo en la Universidad de León y natural de Ponferrada que cursaba este año en la Universidad Parthenope de Nápoles con una beca Erasmus+.

3 Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos

Villarejo de Órbigo no olvidará la tarde del jueves 18 de septiembre. A escasos metros del límite del pueblo, el fuego volvía a hacer acto de presencia en un verano trágico para la provincia de León despertando todas las alarmas y dejando la peor noticia, el fallecimiento de un vecino de la localidad.

4 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón

El último trágico accidente en la montaña leonesa se cobraba la vida de una persona que buscaba la cima del pico Gilbo. Los hechos ocurrían el pasado martes, 16 de septiembre, aunque hasta el día siguiente no se comunicó la activación del dispositivo de la persona desaparecida.

5 «Los bares hacemos un esfuerzo enorme por no repercutir todos los costes en el cliente, pero hay un límite»

El verano en la hostelería leonesa ha estado marcado por la ausencia de trabajadores cualificados, como ya viene sucediendo en los últimos años, y el descenso en líneas generales del ticket medio, además de los problemas generados por la nueva ordenanza respecto a las terrazas.

6 La 'sacá de la cama', la controvertida tradición cepedana que se recrea en la plaza del Grano de León

La plaza más bella y querida de León recupera este sábado 20 de septiembre su grandiosidad para convertirse en el epicentro que dará cabida a la tradición, el folclore y la cultura más nuestra. Una nueva edición de La Melonera toma la plaza del Grano para acercar a los leoneses las tradiciones de sus comarcas y recuperar las jornadas que en los siglos XIX y XX hermanaban a los paisanos.

7 Miguel Ángel Revilla visita León para participar en un evento sobre la autonomía leonesa

Bajo el título 'León nos necesita', el Auditorio Ciudad de León acoge el próximo 7 de octubre un evento promovido por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses (Acele) que preside Rogelio Blanco en el que participará un nutrido grupo de ponentes para abordar la situación que atraviesa la provincia y la región.

8 Confirmar que fue algo más que un buen día

Fue un cuento de hadas ideal: el teóricamente débil se hizo gigante para derrotar a un rival que era visto como todopoderoso. Pero la Cultural vuelve a la realidad y quiere que sea igual de dulce y placentera que en la gesta de Santander. El equipo leonés busca su primera victoria de la temporada en el Reino de León ante un Castellón (sábado, 16:15 horas) en una situación complicada, puesto que ha visto cómo su entrenador era cesado esta misma semana tras sumar dos puntos de quince posibles.

9 Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León

La vida a veces te depara golpes imprevistos. De un día para otro todo cambia. Tu padre, que te visita en el trabajo para tomar un café, que camina todos los días y que goza de una salud de hierro, de repente te llama para darte una mala noticia. Su corazón late cada vez más despacio y hay que ir al Hospital de León.

10 El otoño llega con fuerza: desplome de temperaturas... y de la cota de nieve

El 22 de septiembre, en torno a las 20:19 horas, llegará el otoño a la provincia de León. Pero el cambio meteorológico, en el tiempo, será previo. León vivirá una caída notable de las temperaturas y un ambiente puramente otoñal ya en el fin de semana.

