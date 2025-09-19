Miguel Ángel Revilla visita León para participar en un evento sobre la autonomía leonesa Se celebra el 7 de octubre en el Auditorio Ciudad de León

Ana G. Barriada León Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:47

Bajo el título 'León nos necesita', el Auditorio Ciudad de León acoge el próximo 7 de octubre un evento promovido por la Asociación Cultural de Estudios Leoneses (Acele) que preside Rogelio Blanco en el que participará un nutrido grupo de ponentes para abordar la situación que atraviesa la provincia y la región.

El acto, que comenzará a las 19:00 horas, contará con la participación de figuras del mundo de la política, la cultura, la empresa y con una representante de un sector fundamental este verano como han sido los bomberos en al extinción de los devastadores incendios.

Una de los nombres políticos que participará en la mesa, además del propio alcalde de León, José Antonio Diez, es el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, con un estrecho vínculo con la provincia y con una clara posición sobre la autonomía.

A ellos se unen en el cartel la rectora de la Universidad de León, Nuria González; Juan Prieto; la bombera Sara Mateos; la escritora y docente Violeta Serrano; el presidente de Acele, Rogelio Blanco; y el empresario José Luis Prada 'A Tope'.

El evento, organizado por la Acele, Unidad Leonesa para la Autonomía de León y el Ayuntamiento de León, abordará los principales retos, problemas y soluciones para la provincia.