Moisés Gallego, el vecino de Villarejo de Órbigo que murió en el incendio que apagaron sus propios paisanos Las llamas comenzaron a escasos metros de la residencia de mayores y varias casas peligraron ante un fuego que avanzó muy rápido por el calor

Ana G. Barriada León Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:33 | Actualizado 12:41h.

Villarejo de Órbigo no olvidará la tarde del jueves 18 de septiembre. A escasos metros del límite del pueblo, el fuego volvía a hacer acto de presencia en un verano trágico para la provincia de León despertando todas las alarmas y dejando la peor noticia, el fallecimiento de un vecino de la localidad.

Todo comenzó a las 18:00 horas, cuando una zona de matorral aledaña a los márgenes del núcleo urbano y cercana a la residencia de mayores de la localidad comenzaba a arder. Las altas temperaturas de en torno a 30 grados y el sol avivaron el fuego que se extendió rápidamente y se acercó de forma peligrosa al patio de la residencia y a las casas cercanas.

Fueron los propios vecinos, explica el alcalde de Villarejo, José Manuel Acebes, quienes se organizaron en un primer momento para evitar que el fuego siguiera avanzando. Algo más de medio centenar de locales se afanaron con mangueras y cubos en proteger las casas y el patio de la residencia.

En esas estaban los vecinos cuando llegaron los bomberos del Sepeis de Astorga y, más tarde, una brigada de la Junta de Castilla y León. Fueron hasta diez los medios que participaron en la extinción de un incendio que se dio por controlado al completo a primera hora de este viernes y que ha calcinado una hectárea de superficie. El origen del foco urbano-agrícola todavía se investiga.

Según confirmaba este mismo viernes el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fueron los efectivos de la Diputación quienes pidieron el apoyo de la Junta ya que al ser un fuego originado en área urbana que se extendió a entorno agrícola es competencia provincial. «Colaboramos en la extinción del incendio», subrayó.

A primera hora de este viernes la imagen es sin duda desoladora. Un retén de la Junta se encuentra en la zona calcinada, completamente negra, y se observa cómo las llamas quedaron a muy poca distancia de las casas, de la residencia y, en definitiva, del pueblo.

Todo apunta a que el vecino falleció por el humo

Con las horas, el susto ha ido pasando y ha dado paso a la «enorme tristeza» por la muerte de un vecino. Moisés Gallego, natural de Villarejo de Órbigo y vecino «de toda la vida», formaba parte de los vecinos que se afanaron en apagar las llamas. Tenía 66 años y había trabajado, según confirma el alcalde de la localidad, en Kraft -ahora Mondelez- en Hospital de Órbigo.

A la espera de la autopsia que lo confirme, todo apunta a que el hombre habría intentado proteger unas maderas que tenía en la zona y el intenso humo habría sido el causante de su muerte. La Guardia Civil está a cargo de la investigación.

El Ayuntamiento de Villarejo de Órbigo ha publicado una nota de condolencia en la que el alcalde y toda la corporación municipal expresan su «más hondo pesar por el tráfico fallecimiento de un vecino en el incendio». En nombre de todo el pueblo traslada a su familia y allegados su «más sinceras condolencias y todo el apoyo en estos momentos de profundo dolor».