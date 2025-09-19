Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles Conducía un todoterreno de alta gama y está siendo investigado por homicidio imprudente

Un joven de 18 años que conducía un todoterreno de alta gama de la marca Range Rover estaría detrás del atropello mortal de la universitaria de 20 años Saray Arias, estudiante de Turismo en la Universidad de León y natural de Ponferrada que cursaba este año en la Universidad Parthenope de Nápoles con una beca Erasmus+.

Según la información que publican medios italianos, la joven se encontraba cruzando un paso de cebra sobre las 2:00 horas de este viernes junto a dos compañeros que resultaron ilesos a la altura del número 87 del Corso Umberto I cuando el vehículo todoterreno arrolló a la joven. El conductor, de 18 años, está siendo investigado por homicidio imprudente.

Como adelanta la edición local del Corriere della Sera, la víctima es Saray Arias Fernández, natural de Ponferrada y que recientemente había cumplido 20 años, que este curso estudiaba en la urbe italiana con una beca y vivía en una zona cercana a la estación de tren y la Piazza Garibaldi.

Tras el impacto, la joven fue atendida de inmediato y trasladada de urgencia al Ospedale del Mare, donde llegó en un estado de extrema gravedad. Tras varias operaciones e intentos por salvarle la vida, sobre las 8:00 horas de este viernes y según publica el diario italiano la joven habría fallecido.

El Ayuntamiento de Nápoles a través del consulado y la universidad de la joven habrían ofrecido alojar a su familia cuando lleguen a la ciudad italiana.

El conductor ya se ha sometido a un examen toxicológico

Fue la Unidad de Accidentes de Tráfico de la Policía Local de Nápoles la que en un primer momento se personó en el lugar del suceso para realizar las primeras investigaciones. Las primeras hipótesis que adelanta Corriere della Sera es que el vehículo, un Range Rover Evoque, circulaba a gran velocidad. Además, según las primeras informaciones el vehículo no será propiedad del conductor, sino de una empresa de la zona cercana del Vesubio de donde es originario.

El periódico local informa de que el autor del atropello ya se habría sometido a pruebas toxicológicas rutinarias durante la noche para comprobar si se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas. El permiso de conducir ya le ha sido retirado y el vehículo incautado. El hospital Secondo Policlinico di Napoli está realizando la autopsia de la joven leonesa fallecida, según la información del diario Il mattino.

En un comunicado, la Universidad de León traslada las condolencias a la familia y allegados de la estudiante y queda a disposición de los mismos para prestarles toda la ayuda necesaria. Además, se ha convocado un minuto de silencio a las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas para el próximo lunes 22 de septiembre.