La 'sacá de la cama', la controvertida tradición cepedana que se recrea en la plaza del Grano de León

La plaza más bella y querida de León recupera este sábado 20 de marzo su grandiosidad para convertirse en el epicentro que dará cabida a la tradición, el folclore y la cultura más nuestra. Una nueva edición de La Melonera toma la plaza del Grano para acercar a los leoneses las tradiciones de sus comarcas y recuperar las jornadas que en los siglo XIX y XX hermanaban a los paisanos.

Esta undécima edición recupera una representación tan especial como controvertida con los ojos de hoy día, pleno siglo XXI. A las 21:00 horas se recreará la tradición 'sacá de la cama', propia de la comarca de la Cepeda Alta. Aunque no hay muchos datos que aporten luz sobre este tema, se sabe que por el siglo XIX y principios del siglo XX no era infrecuente en los pueblos de la zona, explica Ángeles González Espadas, presidenta de la Asociación Cultural García I que organiza La Melonera.

Los días de fiesta, animados por el vino y las ganas de pasar un rato de risas, los mozos se acercaban a las casas de las muchachas del pueblo y, literalmente, las sacaban de la cama tal y como estuvieran para llevarlas a las calles y animarse al baile y la fiesta.

Las mozas más avispadas, en previsión de la jornada de fiesta que podía acabar con el 'sacá de la cama', se iban a dormir vestidas para evitar la vergüenza de ser pilladas desprevenidas. Las más ingenuas sin embargo se encontraban arrastradas a las calles del pueblo luciendo su camisón y quedando a merced de la vergüenza propia de la época.

No faltaban las reyertas con los padres, hermanos y demás familiares de la moza ofendida en este evento del que hay testimonios todavía a principios del siglo XX pero no más allá desde los años 40.

Una jornada de tradición y fiesta

Esta será una de las actividades que llenarán de vida y folclore leonés la plaza del Grano otro mes de septiembre más y que abre el apetito de una de las fiestas, sino la más, queridas por los leoneses: San Froilán.

La plaza del Grano es el epicentro de la tradición de La Melonera, y al 'sacá de la cama' se unen otras actividades con la música, los talleres de oficios y las degustaciones como hilo conductor desde las 11:00 horas.

Es la undécima edición que la Asociación Cultural García I en colaboración con el Ayuntamiento de León organiza para rememorar el encuentro de leoneses en un prado a la entrada de León documentado a finales del siglo XIX y principios del XX, donde se vendían melones y sandías y que dio el nombre de La Melonera.

Programa de La Melonera 2025

Mañana

11:00 horas: Pasacalles por las calles del barrio del Mercado y bailes regionales en la plaza del Grano

11:30 horas: Reparto de la parva

12:00 horas: Pregón a cargo de Eduardo Diego

12:30 horas: Reparto de porciones de melón y sandía

12:45: Concejo

Tarde

18:00 horas: Bailes regionales

18:30 horas: El filandón

20:00 horas: Bailes regionales

20:45 horas: Reparto de porciones de melón y sandía

21:00 horas: Recuperación de la tradición 'Sacá de la cama'

21:30 horas: Ronda y contrarronda en la plaza del Grano

Talleres todo el día de quesos, pimentón, arreglos florales, procesos de transformación de lana, variado de colchones, indumentaria tradicional, pasamanería y abalorios, confección de escapularios, confección de reposteros, trenzado de ligas de lana en telar, cestos con caña de centeno, escriños con caña de centeno, faenas y aperos agrícolas, talleres de oficios y faenas de marquetería, estampero, aguadores, pastor, pellejero, sustanciero, corbatero.