El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón El accidente se produjo en las inmediaciones de la cima donde el exdirector del Hospital de Navarra se encontraba practicando deporte

Rubén Fariñas León Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:33h.

El último trágico accidente en la montaña leonesa se cobraba la vida de una persona que buscaba la cima del pico Gilbo.

Los hechos ocurrían el pasado martes, 16 de septiembre, aunque hasta el día siguiente no se comunicó la activación del dispositivo de la persona desaparecida.

Finalmente, la Guardia Civil localizaba en las inmediaciones de la cima el cuerpo sin vida del prestigioso cardiólogo Jesús Berjón, quien habría sufrido un accidente y se despeñó ladera abajo, según fuentes de Subdelegación del Gobierno.

Jesús Berjón Reyero era natural de Boñar, aunque estudió Medicina en Zaragoza y ejerció en Madrid en sus primeros años de profesión. Finalmente obtuvo plaza en el Hospital Universitario de Navarra, donde llegó a ser director médico hasta su jubilación.

El cardiólogo tuvo cinco hijos, dos de ellos ya fallecidos, y fue un facultativo que «enfatizó mucho la importancia de la Atención Primaria, sobre todo a nivel cardiovascular», recuerda su hijo Javier en Noticias de Navarra.

Berjón también cooperaba con una ONG en Guatemala y realizó viajes campamentos de refugiados en el Sahará.

Según recuerdan sus familiares, las tres pasiones de Jesús eran la cardiología, la montaña y su único nieto, David, de quien esperaba «que creciese para podérselo llevar a la montaña».

El rescate de Jesús Berjón

La Guardia Civil activó a primera hora de la mañana del miércoles el dispositivo de búsqueda en la zona del pico Gilbo, en el entorno de Riaño.

La víctima, natural de Boñar, había perdido comunicación con su familia el día anterior cuando se dirigía a la ascensión de uno de los lugares más demandados por los montañeros.

El vehículo del desaparecido fue localizado en el parking de inicio de la ruta. Y, a media tarde, los efectivos del Greim dieron con el cuerpo sin vida de Jesús Berjón, de 69 años.