El otoño llega con fuerza: desplome de temperaturas... y de la cota de nieve

El 22 de septiembre, en torno a las 20:19 horas, llegará el otoño a la provincia de León. Pero el cambio meteorológico, en el tiempo, será previo.

León vivirá una caída notable de las temperaturas y un ambiente puramente otoñal ya en el fin de semana.

La provincia pasará de superar los 30 grados de máxima en buena parte de su territorio, como está sucediendo estos últimos días, a no superar los 20 grados de máxima... y todo acompañado de lluvia.

Lluvia y caída de las temperaturas

Según las previsiones meteorológicas, la bajada de las temperaturas será paulatina durante el sábado y el gran cambio se producirá durante el propio domingo. Con una mínima no excesivamente baja, el ambiente nublado y húmedo, puesto que se prevén precipitaciones que comenzarán ya en las últimas horas del sábado, hará caer las máximas en torno a los 18 o 19 grados en buena parte de la provincia.

El mayor descenso térmico llegará el lunes. El mercurio no pasará de los 15 grados en Ponferrada o los 13 en León, pero será mucho más bajo en zonas de montaña como Villablino o Riaño, con 8 y 6 grados de máxima, si bien es cierto que la oscilación térmica no será grande, puesto que no se llegarán a valores negativos en estas localidades. Estas temperaturas bajo cero sí podrían darse en cotas altas.

De hecho, para este lunes, la cota de nieve caerá hasta los 1.500 metros, según la Eemet, con un 65% de posibilidad de precipitaciones en toda la provincia.

A partir del martes se recuperarán levemente las temperaturas - aunque la cota de nieve estará en los 1.700 metros -, pero será con valores más propios del otoño, rondando los 20 grados de máxima y con varias jornadas nubosas, que darán la bienvenida a la tercera estación meteorológica del año.