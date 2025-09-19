El pueblo de León que cortará su carretera para reclamar que se la arreglen El Ayuntamiento convoca una manifestación ante «el lamentable estado» de la vía y pide acudir con chalecos reflectantes

Rubén Fariñas León Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:16

Son 22 kilómetros, «pero parecen el doble», reconocen los vecinos. Desde hace tiempo se lleva esperando la llegada de las máquinas para reparar la inestable LE-213.

Tanto el consejero de Movilidad como el delegado de la Junta comprometían antes del verano los seis millones de euros necesarios, reconociendo las deficiencias de la vía.

El Ayuntamiento de Gradefes, el punto final de esta carretera de titularidad autonómica que conecta la localidad con Puente Villarente, ha tomado la iniciativa para sacar a los vecinos a la calle y reclamar de una vez por todas que se ponga fin al «lamentable estado» en el que se encuentra la vía.

Una manifestación saldrá desde Gradefes el próximo 27 de septiembre, a las 12 horas, para recorrer con vehículos propios a marcha lenta la distancia hasta Santa Olaja de Eslonza.

Una vez en este pueblo, se procederá a la lectura de un manifiesta y se realizarán cortes intermitentes del tráfico rodado que en la jornada sabatina intenten atravesar la maltrecha carretera.

Debido a que se cortará la vía, desde el Consistorio piden a los vecinos que acudan con chalecos reflectantes y se anima a todos a asistir con pancartas.

La protesta llega motivada por la falta de inversión de esta LE-213, entre Puente Villarente y Gradefes, que lleva en este estado «muchos años». Todo ello a pesar de la cantidad de ocasiones en las que la Junta, según asevera el alcalde, ha comunicado el comienzo de las obras de ensanchamiento, asfaltado y acondicionamiento de la misma.

Con esta movilización, Gradefes quiere «hacerse oír» y concienciar a la gente «de lo abandonada que se encuentra la zona», sentencian en su comunicado.

