Confirmar que fue algo más que un buen día

La Cultural se ejercitó esta semana en las instalaciones de la Universidad de León.

Fue un cuento de hadas ideal: el teóricamente débil se hizo gigante para derrotar a un rival que era visto como todopoderoso. Pero la Cultural vuelve a la realidad y quiere que sea igual de dulce y placentera que en la gesta de Santander.

El equipo leonés busca su primera victoria de la temporada en el Reino de León ante un Castellón (sábado, 16:15 horas) en una situación complicada, puesto que ha visto cómo su entrenador era cesado esta misma semana tras sumar dos puntos de quince posibles.

Cultural Badia; Calero, Rodri, Fornos, Hinojo; Ojeda, Bicho, Diallo; Chacón, Collado, Sobrino - Castellón Amir; Mellot, Sienra, Brignani, Tincho; Barri, Mabil, Isra Suero; Calatrava, Markanich, Cipenga Árbitro Marta Huerta

Incidencias Estadio Reino de León. 16:15 horas. Jornada 6 de la Liga Hypermotion. LaLiga Hypermotion TV.

Los de Llona intentarán que ese dicho de 'entrenador nuevo, victoria segura' no se lleve a efecto y continuar con la sensacional imagen mostrada en Los Campos de Sport del Sardinero. Con la moral alta por el gran partido disputado en Santander y la confianza de que el nivel real de este equipo puede dar para cumplir el objetivo, saltarán al Reino en busca del triunfo.

Barzic, la gran duda

Llona tendrá las bajas seguras de Eneko, Maestre y Tresaco, pero durante la semana Barzic ha arrastrado molestias que le colocan como seria duda para este encuentro. Fornos o el recién llegado Tomás Ribeiro son las opciones que maneja Llona para arropar en el centro de la zaga a un Rodri que está mostrando un nivel superlativo. También maneja la alternativa de colocar a Hinojo de central, pero el catalán está brillando como lateral.

Con esas dudas en el centro de la zaga y alternativas para completar un frente ofensivo donde Chacón y Sobrino parecen fijos, la Cultural afrontará este partido con la moral alta y con un Reino que volverá a lucir una imagen espectacular para arropar a los suyos en un partido que puede ubicar a los culturalistas en la mitad de tabla. Así es la Hypermotion y así es el fútbol.

Y todo ello con el equipo 'desterrado' del Área Deportiva de Puente Castro, cuyo césped principal está afectado por un hongo desde hace casi un mes que impide que puede ser utilizado. Esta semana, el equipo se ha entrenado en las instalaciones de la Universidad de León.

Un Castellón en mal momento

Enfrente estará un Castellón atenazado por las dudas y por los malos resultados en el que será el regreso de Diego Barri al Reino de León. El salmantino, que fue titular en todos los partidos con el anterior entrenador, Johan Plat, intentará mantener ese rol con el técnico interino, Pablo Hernández.

Con todos estos ingredientes, la Cultural tratará de cocinar un nuevo triunfo, el segundo consecutivo, para tomar cierta distancia con la zona de descenso y respirar con más holgura en la zona templada de la tabla. Pero siempre teniendo claro que la temporada es muy larga – más aún en la Hypermotion – y que quedan muchas aventuras por vivir.

