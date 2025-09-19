Carta de agradecimiento al servicio de Cardiología del Hospital de León

Comenta Compartir

La vida a veces te depara golpes imprevistos. De un día para otro todo cambia. Tu padre, que te visita en el trabajo para tomar un café, que camina todos los días y que goza de una salud de hierro, de repente te llama para darte una mala noticia. Su corazón late cada vez más despacio y hay que ir al Hospital de León.

Las noticias tras un primer cateterismo no son positivas y hay que poner solución. Aquí entra la magia de uno de los mejores Servicios de Cardiología de toda España y la suerte que tenemos de contar con una sanidad pública de primera.

Ahora tengo claro que existen los ángeles y visten de blanco y de verde.

Después de tres semanas nos vamos de la planta segunda sin poder agradecer lo suficiente toda la atención, cada gesto, cada palabra amable, cada sonrisa y cada muestra del valor humano que se respira en todos los rincones de los pasillos y habitaciones de Cardiología y Cirugía Cardíaca. Gracias Al doctor Elio por su empatía, por esas conversaciones con Valencia como protagonista para quitar miedos e incertidumbres en los días previos al paso por el quirófano. Nunca se pagará lo suficiente a quien tiene una vida y un corazón en sus manos. Gracias Carlota, Laura.... El doctor Villacorta tiene un equipo médico de Champions. Gracias a cada enfermera, a cada auxiliar, a todo el personal de limpieza.

Afrontamos una nueva etapa con un gran susto que se ha convertido en una puerta que se abre para valorar más si cabe cada nuevo día en el calendario. En cada latido del corazón «reparado» de mi padre va vuestro recuerdo y vuestro ejemplo.

Nunca os olvidaremos.