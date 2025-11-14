Las noticias imprescindibles de este viernes 14 de noviembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León

La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital. El premio asciende a 30.000 euros por cada décimo vendido con el número afortunado.

2 Un guardia civil salva la vida a un comensal

Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León. Tras varios intentos, el afectado logró expulsar un trozo de alimento que se había alojado en su tráquea.

3 Nos vamos de bares

The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido. En San Andrés del Rabanedo, este local mezcla la estética británica de la serie con el sabor de la cocina leonesa.

4 Un nuevo atropello en la ciudad de León

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años. Los hechos ocurrían a última hora de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, en pleno temporal de lluvia.

5 Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa

Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa de Tráfico. Algunos camiones pueden pasar de cargar 40 a 44 toneladas: «Lo que se ahorrará al reducir el número de viajes se gastará en consumo y desgaste».

6 Crecen las faltas de respeto a la autoridad en León

Crecen las faltas de respeto a la autoridad en León: la Policía Local tramita ya 39 denuncias por desobediencia. En los diez primeros meses de 2025 ya se han superado las cifras del conjunto de 2024 en la capital en cumplimiento de la llamada Ley Mordaza.

7 Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada

Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada. La avería en la potabilizadora provocada por el desprendimiento en la carretera de Santiago de Peñalba afecta a los barrios al sur de las vías y el río Sil.

8 Aparcar te saldrá gratis en el centro de León

Aparcar te saldrá gratis en el centro de León si vas a hacer compras. Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción.

9 Cierran las pasarelas del río Bernesga

Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas. La Policía Local ha procedido también al cierre del paso bajo el Puente de los Leones.

10 Estorninos en León

¿Por qué se ven ahora en León los grandes bandos de estorninos?

El parque de San Francisco de la capital leonesa es uno de los lugares donde estas aves se concentran y ofrecen, sólo durante unas semanas, un auténtico espectáculo de la naturaleza.

