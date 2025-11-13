Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
Los hechos ocurrían a última hora de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, en pleno temporal de lluvia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:17
El enésimo atropello de las últimas semanas en la ciudad de León ha dejado a una persona herida en un céntrico cruce de la capital leonesa.
Los hechos ocurrían en el barrio de San Mamés, a las 20:55 horas, según informa Emergencias 112.
Un alertante comunicaba a la Policía Local de León el atropello de un turismo a un varón de 36 años que circulaba en las confluencias de la avenida San Mamés y la calle Fernando III 'el Santo'.
Fruto del impacto sufrido por el peatón, el hombre, que mantuvo la consciencia en todo momento, se quejaba de lesiones en una pierna y una mano.
Desde la Sala de Emergencias se dio aviso de la circunstancia a Policía Nacional y a Sacyl, quien envió una ambulancia al lugar de los hechos.