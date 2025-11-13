leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar donde se ha producido el accidente.

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Los hechos ocurrían a última hora de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, en pleno temporal de lluvia

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:17

Comenta

El enésimo atropello de las últimas semanas en la ciudad de León ha dejado a una persona herida en un céntrico cruce de la capital leonesa.

Los hechos ocurrían en el barrio de San Mamés, a las 20:55 horas, según informa Emergencias 112.

Un alertante comunicaba a la Policía Local de León el atropello de un turismo a un varón de 36 años que circulaba en las confluencias de la avenida San Mamés y la calle Fernando III 'el Santo'.

Noticias relacionadas

Herida una mujer tras sufrir un atropello en León

Herida una mujer tras sufrir un atropello en León

Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

Final feliz para Nara, la gata perdida durante 10 días en un barrio de León

Final feliz para Nara, la gata perdida durante 10 días en un barrio de León

Dos colisiones en doce minutos en la provincia de León dejan dos hombres heridos

Dos colisiones en doce minutos en la provincia de León dejan dos hombres heridos

Fruto del impacto sufrido por el peatón, el hombre, que mantuvo la consciencia en todo momento, se quejaba de lesiones en una pierna y una mano.

Desde la Sala de Emergencias se dio aviso de la circunstancia a Policía Nacional y a Sacyl, quien envió una ambulancia al lugar de los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de un pueblo leonés que se traslada a República Dominicana: «Este país no apoya el emprendimiento»
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  5. 5 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  6. 6 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  7. 7 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio
  8. 8 Herida una mujer tras sufrir un atropello en León
  9. 9 La emotiva petición de ayuda de una repostera de León que ha perdido la agenda con todos sus pedidos
  10. 10 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años