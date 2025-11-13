Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años Los hechos ocurrían a última hora de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, en pleno temporal de lluvia

Lugar donde se ha producido el accidente.

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

El enésimo atropello de las últimas semanas en la ciudad de León ha dejado a una persona herida en un céntrico cruce de la capital leonesa.

Los hechos ocurrían en el barrio de San Mamés, a las 20:55 horas, según informa Emergencias 112.

Un alertante comunicaba a la Policía Local de León el atropello de un turismo a un varón de 36 años que circulaba en las confluencias de la avenida San Mamés y la calle Fernando III 'el Santo'.

Fruto del impacto sufrido por el peatón, el hombre, que mantuvo la consciencia en todo momento, se quejaba de lesiones en una pierna y una mano.

Desde la Sala de Emergencias se dio aviso de la circunstancia a Policía Nacional y a Sacyl, quien envió una ambulancia al lugar de los hechos.