The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido

Los Peaky Blinders conquistaron hace años a millones de espectadores en todo el mundo. La serie británica de drama criminal, ambientada en el Birmingham de la posguerra, narraba las andanzas de la familia Shelby, una banda de gánsteres liderada por Thomas Shelby, entre negocios turbios, ambición y violencia elegante. Seis temporadas bastaron para dejar una huella estética inconfundible.

Y en San Andrés del Rabanedo, esa atmósfera de misterio, elegancia y carácter ha encontrado su propio escenario. Se llama The Garrison, igual que el pub de la serie, y sus paredes lucen los rostros de los Shelby. Entre pintas, luces y fotografías de época, este bar leonés se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la buena comida, las cervezas y la ambientación con personalidad.

Inma, una de las gerentes, llegó al negocio hace un año y medio y decidió apostar por el proyecto que su socio ya llevaba adelante. The Garrison lleva cuatro años abierto, y aunque su decoración proviene de los antiguos dueños, la esencia se ha mantenido: un homenaje a la serie británica con alma leonesa.

El local abre de lunes a domingo, con horario de 9:00 a 00:00 entre semana, hasta las 2:30 los viernes y sábados, y de 10:00 a 00:00 los domingos.

De las pintas a los desayunos: una carta en expansión

Hace apenas una semana, The Garrison amplió su carta de desayunos, incorporando tostadas, pinchos de tortilla y bowls que han tenido una gran acogida. «Cada vez más clientes vienen no solo a tomar una cerveza, sino a desayunar o comer algo», explica Inma.

Las raciones y hamburguesas se han convertido en otro de los grandes atractivos del local, tanto para comidas como para cenas. Desde primera hora, se pueden degustar pulgas, empanadas y tortilla, pero si hay un plato que se lleva los aplausos, ese es el cocido.

«Nadie dice que no a una buena tapa de cocido», asegura la gerente. Cada viernes y sábado al mediodía, el bar sirve una tapa caliente con sopa, garbanzos, carne, lengua, chorizo y oreja, un «mini cocido» que se ha ganado la fidelidad de los vecinos.

Además, la carta ofrece clásicos de la gastronomía leonesa como la oreja y el hígado, junto a propuestas modernas como mini hamburguesas, pizzas y perritos calientes, muy populares entre el público más joven.

Un rincón con alma de barrio y estética de serie

El encanto de The Garrison no está solo en su cocina. Su decoración, inspirada en la estética oscura e industrial de la serie, atrae tanto a curiosos como a habituales. «Mucha gente entra, se sorprende y se hace fotos», comenta Inma. Aun así, la mayoría de los clientes son del barrio, y ya forman parte de la familia del local.

Por las mañanas, el ambiente lo marcan los trabajadores y la gente mayor; por las tardes, el público se vuelve más joven, con grupos de amigos y visitantes que llegan desde León. Los fines de semana, la terraza y el interior se llenan por igual, creando un ambiente animado y cercano.

Entre sus platos estrella, además del cocido, destacan las alitas de pollo y las pizzas, especialmente populares en los días de más movimiento. «Hay un poco de todo y para todos», resume Inma, orgullosa de haber convertido este rincón de San Andrés en un lugar donde la tradición leonesa y el espíritu británico de los Peaky Blinders se dan la mano.