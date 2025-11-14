leonoticias - Noticias de León y provincia

Policía Local de León.

Crecen las faltas de respeto a la autoridad en León: la Policía Local tramita ya 39 denuncias por desobediencia

En los diez primeros meses de 2025 ya se han superado las cifras del conjunto de 2024 en la capital en cumplimiento de la llamada Ley Mordaza

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

Significativo aumento en los registros de faltas de respeto, desobediencia y resistencia a la autoridad en la ciudad de León. Así lo reflejan los datos proporcionados por la Policía Local de la capital que indican que, a falta de dos meses para el cierre del año, en 2025 ya se han tramitado más denuncias por estos motivos que en el conjunto de 2024.

Hasta el mes de octubre, los agentes del cuerpo local de la capital han interpuesto ya 113 denuncias por faltas de respeto. El año pasado, en el mismo periodo, fueron 82, lo que supone por el momento un 37,8% más. Esto ya indica un aumento que a cierre del año, si sucede como el anterior ejercicio, podría hacer crecer aún más la brecha. Todos los meses, sin excepción, se han tramitado este año al menos seis denuncias en este sentido.

El mes en el que más denuncias por faltas de respeto se tramitaron en León en 2024 fue septiembre, con 16, seguido de febrero con 15, diciembre con 13, y noviembre con 12. En lo que va de este año, destaca el mes de octubre con 17, una más que en julio y seguido de enero (14) y junio y septiembre (12 respectivamente).

Denuncias por desobediencia y resistencia

En lo que respecta a las personas denunciadas por desobediencia o resistencia a la autoridad, los datos de este año que todavía no ha acabado ya están por encima del conjunto de 2024. Hasta octubre, se han tramitado 39 denuncias en este sentido, frente a las 34 de todo el pasado año. Comparando solo los diez primero meses del año, las denuncias por desobediencia y resistencia han aumentado un 50%.

A la cabeza por meses este 2025 las denuncias interpuestas en abril (9), seguidas de las de enero (7) y las de junio y octubre (5 cada mes). Por el momento, solo se libra marzo, cuando no se tramitó ninguna denuncia. En 2024 fue junio cuando más desobediencia o resistencia a la autoridad se registró, con seis denuncias seguido de diciembre con cinco. Abril fue el único mes en el que los agentes no tuvieron que tramitar ninguna.

Los datos proporcionados por el cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de León corresponden a las denuncias que contempla la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.

