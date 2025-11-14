leonoticias - Noticias de León y provincia

Compras en el centro de León.

Aparcar te saldrá gratis en el centro de León si vas a hacer compras

Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:14

León Es Comercio, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), ha llegado a un acuerdo con Telpark, líder en servicios de estacionamiento tanto regulado como en aparcamiento, para lanzar una campaña que permite aparcar 60 minutos gratis en el parking Ordoño, situado en la avenida de Ordoño II.

Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción de días entre el 26 noviembre y el 1 diciembre, ambos inclusive. Cada usuario que realice compras en alguno de los establecimientos del centro asociados a León Es Comercio podrá canjear el descuento en el momento de abonar el aparcamiento.

El objetivo de la colaboración es fomentar la economía y el comercio local durante la celebración del Black Friday, facilitando el aparcamiento de residentes y visitantes en la zona más céntrica. Además, mediante esta medida también se busca reducir la contaminación producida al buscar aparcamiento, al tiempo que se facilita una alternativa de movilidad flexible a las personas que se trasladan al centro urbano para sus compras.

Para FELE, esta acción se enmarca dentro de su apuesta por favorecer la competitividad del tejido empresarial leonés y apoyar al pequeño comercio, que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de la provincia.

Presente en León desde el año 2017, además del aparcamiento Ordoño II, Telpark gestiona el aparcamiento del Hospital de León. Ambos están situados estratégicamente en la ciudad y suman más de 1850 plazas. Por otro lado, el modelo de negocio de la compañía se centra en el desarrollo de soluciones de movilidad urbana al servicio del ciudadano bajo un modelo de innovación y mejora constante articulado en torno a su app, que en León ya utilizan más 100.000 usuarios. Gracias a estos dos aspectos, Telpark se consolida como el aliado perfecto de la ciudad para ofrecer soluciones de movilidad que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, fomenten la economía local y ayuden a reducir el impacto en el medioambiente.

