Muchos transportistas de León siguen despistados con la nueva normativa de Tráfico Algunos camiones pueden pasar de cargar 40 a 44 toneladas: «Lo que se ahorrará al reducir el número de viajes se gastará en consumo y desgaste»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:59

La modificación en la regulación del transporte de mercancías por carretera planteada en verano y que ha entrado en octubre no ha terminado de ser comprendida por los principales implicados. El aumento del peso máximo autorizado de las 40 a 44 toneladas es un cambio mucho más complejo de lo que pueda parecer.

Pablo Lorenzo, presidente de Altradime: «Esto ha entrado ahora en funcionamiento y es un nadie sabe nada, porque la normativa está ahí pero la han interpretado de una manera, y se han pedido aclaraciones a Tráfico, y nos mandaron un WhatsApp en que nos mandaron aclaraciones y ahora unas cosas que están claras por completo y otras a medias».

«La gente está muy despistada porque no sabemos qué hay que hacer. Las fábricas por un lado no saben y las empresas de transporte que son las que también tenemos que saber si puedo cargar las 44 toneladas tampoco. Está todo muy manga por hombro, es un barullo de la leche. Para nosotros los costes de esta medida están calculados en un aumento de un diez por ciento porque esto supone más consumo de combustible, más desgaste del camión, de neumáticos, de todo, porque en vez de cuarenta toneladas -el anterior límite- pasas a 44, lo que es un diez por ciento más. Dependiendo un poco de la modalidad de transporte habrá a quién le suponga un aumento del 9 por ciento o de un once. Pero claro, luego hay muchos camiones que tienen una antigüedad y que ya no cumplen los requisitos que exige Tráfico para poder llevar las 44 toneladas, lo que hará que tengamos que invertir en camiones nuevos para poder llevarlas. Porque claro, si el compañero tuyo las lleva, en la fábrica te van a decir que por qué no las llevas tú también».

Cuestión de densidad

«Teniendo en cuenta que León es una provincia con mucho transporte estacional, con mucho trigo, cebada, maíz o remolacha, que es todo granel y se puede llevar más peso, es un cambio sustancial. Si llevas plástico te da igual porque no cabe más por su poca densidad», argumenta Pablo.

«Incrementamos el coste pero si haces menos viajes pues compensa. Si cuando tienes que mover 125 toneladas, por ejemplo, que antes te obligaba a hacer cuatro viajes y ahora se puede hacer con tres. De todas formas, lo normal es que se reduzca el número de viajes un diez por ciento que coincide con ese mismo porcentaje de aumento en los costes, esto no está pensado en ningún momento para que los transportistas nos hagamos millonarios con esta medida. Claro que se cobrará más por trayecto, porque no es lo mismo llevar cuarenta que 44 toneladas».

Menos camiones, más costes

«Ahora se nos van a incrementar mucho todos los costes con ese diez por ciento pero también tendremos que invertir para modernizar las flotas y al final nos quedaremos con lo comido por lo servido. Al final, se supone que se busca reducir la huella de carbono pero si al final quitas un viaje de cada once, pero a cada viaje que sigues haciendo le sumas un diez por ciento más de consumo, que son un diez por ciento más de emisiones, por lo tanto al final es lo mismo. Esto es como si llevas ahora tres kilos en una mochila y vas, pues tan feliz, y metes cinco más pues pesa más pero vas bien. Pero si llevas una que pesa veinte kilos y vas asfixiado, esos cinco kilos más son un suplicio. En poco peso no vas a notar la diferencia, pero cuando ya pasas de 40 a 44 toneladas, el consumo, el trabajo y los consumos del camión se disparan. De 18 a 22 toneladas no vas a notar casi ninguna diferencia pero de 40 a 44 sí. Subir y bajar un puerto ya te cuesta con cuarenta, pues métele 4 toneladas más…».

«Se puede evitar que haya un menor número de camiones por la carretera, porque sí que es verdad que igual puede haber un siete por ciento menos, porque depende mucho del tipo de mercancía que transportes, que pese o no pese para llegar a ese diez por ciento».

Para acabar con alguna de las dudas, que no todas, se han organizado reuniones como una el jueves 13 de noviembre tras la que Pablo Lorenzo explica que les «han comentado lo que es la normativa, los problemas que puede haber o no». También comenta que dentro de las características técnicas que tienen que cumplir los camiones para cargar las 44 toneladas como máximo es llegar a los «9.000 kilogramos por eje y que cuando pases la ITV tienes que pedir que te indiquen en la documentación del vehículo que vale para ello. Si no lo haces ese día», puntualiza el de Altradime, «después tienes que pagar como que fuera una reforma, como si en tu coche pones una bola de remolque que necesitas un informe de un ingeniero y pagar una tasa, pues igual. Ahora es una reforma menor, que me parece que son doce euros lo que están cobrando, y de la otra manera pues son unos cien».

Megacamiones

«En el tema de los megacamiones sé que ahora ya no hay que andar pidiendo las rutas. Aquí no será algo que afecte tanto porque en lugares de Europa, sobre todo del norte, sí que hay más pero en León, en España, no es algo que se utilice mucho. Quizá para un transportista habitual que carga dos viajes desde aquí a Barcelona y luego lo hace a la inversa, pues podría utilizar esta fórmula muy útil para trabajos muy específicos para hacer un viaje y no dos. Para empresas muy específicas que tengan un volumen importante de tráfico el megacamión puede funcionar bien, también para reducir la famosa huella de carbono».

«Ahora mismo, en España no son algo funcional como pueden ser en países como Suecia o Noruega con carreteras grandes y muy poca circulación y población, es totalmente diferente sobre todo con transportes como el de madera».