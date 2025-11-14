Cierran las pasarelas del río Bernesga tras duplicar su altura en las últimas 24 horas La Policía Local ha procedido también al cierre del paso bajo el Puente de los Leones

La Policía Local de León ha procedido este viernes al corte de las pasarelas peatonales que atraviesan el río Bernesga en León por el aumento del caudal del propio río ante las intensas lluvias que han caído sobre la provincia en los últimos días y, sobre todo, en las últimas horas.

Además, se ha cerrado también el paso que se encuentra bajo el Puente de los Leones tras observarse que el agua llega ya a la altura del propio camino, lo que podría suponer un peligro en caso de una crecida mayor.

Incremento notable en el caudal

Por otro lado, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que confirman un incremento muy notable en las últimas horas -el Bernesga en León ha pasado de 1,40 metros el jueves a 2,80 este viernes-, hay hasta cuatro estaciones del río Bernesga en la provincia con avisos hidrológicos amarillos en activo al superar sus umbrales de referiencia, provocando que la vigilancia se deba extender a todo el cauce del río.

Las estaciones son, en primer lugar, la de Villamanín, con 2,67 metros de nivel; la de Cascantes, con un nivel de 1,70 metros; la de León, con un nivel de 2,67 metros y la de Alija de la Ribera, con 1,80 metros.

Además, hay otros puntos con el aviso amarillo como son Tolibia de Abajo y Caldas de Nocedo por el río Curueño, Secos por el aumento del Porma y Boca de Huérgano por el río Yuso.

Todo ello, en medio de la alerta meteorólogica que envuelve la comunidad por lluvias persistentes y vientos fuertes que se mantendrá hasta el próximo domingo, aunque con menos fuerza mientras sigan avanzando las horas.

Por el momento, se mantienen cerrados los diferentes parques de la ciudad y se han suspendido diferentes actividades como la inauguración de este sábado de la pista de pump track de Puente Castro.