La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
El premio asciende a 30.000 euros por cada décimo vendido con el número afortunado
León
Jueves, 13 de noviembre 2025, 21:42
El barrio de San Mamés tiene, al menos, un nuevo afortunado entre sus calles.
La céntrica y popular zona de la capital leonesa se ha visto agraciada con el sorteo de la Lotería Nacional correspondiente a este jueves, 13 de noviembre.
El número 57.296 ha provocado que su titular se lleve una alegría en forma de 30.000 euros del Primer Premio del sorteo de Loterías de esta jornada.
El lugar en el que se ha dispensado el boleto ha sido el despacho receptor número 45690, situado en la calle Jaime Balmes, número 6, en el esquinazo con la peatonal calle Jovellanos.
Se desconoce el número de décimos -cada uno premiado con 30.000 euros- que este estanco ha podido repartir. Lo que sí se sabe es que el premio ha sido muy repartido por toda la geografía española, con afortunados en Benidorm, Gijón, Barcelona, Madrid o Sevilla, entre otros.
El Segundo Premio, correspondiente al 57.151, tiene un valor de 6.000 euros por décimo y también ha quedado repartido por diferentes provincias.