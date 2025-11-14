¿Por qué se ven ahora en León los grandes bandos de estorninos? El parque de San Francisco de la capital leonesa es uno de los lugares donde estas aves se concentran y ofrecen, sólo durante unas semanas, un auténtico espectáculo de la naturaleza

Alberto P. Castellanos León Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:03

Los entornos urbanos y los espectáculos de la naturaleza no suelen casar demasiado bien por razones evidentes pero hay pequeños resquicios en los que sí se conjugan. En León, así como en muchas ciudades y localidades, los parques ofrecen a las aves un lugar de cobijo que permite que ver imágenes que hacen que muchos levanten la vista del suelo.

Es lo que ocurre durante estos días en torno al parque de San Francisco de la capital leonesa. Grandes bandos de estorninos que vuelan de forma coordinada, sobre todo durante los últimos momentos de la tarde y primeros de la noche. Decenas de personas se quedan mirando la imagen y la inmortalizan, pero ¿por qué sólo lo vemos cuando el otoño entra en su recta final y en invierno?

José María de la Peña, experto de Seo-BirdLife, cuenta en un artículo publicado por esta organización que «estos vuelos sincronizados no surgen por estética. Aunque la Ciencia todavía trata de entenderlos, parece claro que esta especie emplea los vuelos grupales como estrategia de supervivencia. Los estorninos son un grupo de aves muy gregarias que habitan en bosques, terrenos agrícolas, cultivos arbóreos, parques, jardines y núcleos urbanos. En España existen dos especies: el estornino negro y el pinto. El primero reside en la península durante todo el año, mientras que el otro es un invernante».

Ampliar Otra imagen de los estorninos surcando el cielo de León. A.P.C.

«Al ser muy gregarias, ambas especies forman enormes bandos durante el invierno, cuando el alimento escasea. Llegan a ser decenas de miles de ejemplares volando al unísono y, en muchos casos, de ambas especies, lo que se conoce como bandos mixtos (si uno se fija en las motas claras, no es difícil diferenciar el negro del pinto)», señala José María.

Doble objetivo

Con estos vuelos coordinadores convierten la búsqueda de alimento en una tarea menos aburrida y así también evitan o despistan «a los posibles depredadores que merodeen por la zona. Y es que resulta mucho más fácil detectar cualquier amenaza pues son miles de ojos pendientes de cualquier intruso. Para los depredadores, por otro lado, estas formaciones reducen su éxito durante la caza: con sus movimientos y constantes sus cambios de dirección, los estorninos logran despistar al depredador –por ejemplo, los veloces halcones- que no alcanza a fijar la atención en una única presa. Esta estrategia es muy parecida a la de los bancos de peces», afirma este experto.

Ampliar Los estorninos sobrevuelan León con la luz escaseando durante el atardecer. A.P.C.

«Los enormes bandos solo se forman durante la época invernal, momento que no tienen que atender a los pollos y están más pendientes de velar por su supervivencia», apunta José María de la Peña: «Aunque estas hermosas formaciones solo tienen lugar al atardecer, cuando los estorninos están a punto de entrar al dormidero. Eso explica por qué vuelan tan cerca de la vegetación».

Velocidad y sincronía

La forma tan sincronizada en la que cambian de dirección con tanta rapidez depende de varios aspectos. La comunicación es uno de ellos, según indica el experto de Seo-BirdLife, porque los estorninos hacen mucho ruido mientras vuelan para informar de su posición y no golpearse ni molestarse. El otro factor clave para los estorninos es la luz, o la falta de ella, porque durante el vuelo en grupo «siempre tienden a seguir las siluetas oscuras de sus compañeros y evitan las zonas con claros por donde ven luz. Esto es lo que crea esos movimientos rápidos y permite los cambios bruscos de dirección», apunta José María.

La frecuencia de estos vuelos es relativamente baja y no ocurren en todas partes porque depende de la densidad de estorninos, la cercanía al dormidero y el hábitat adecuado, «aspectos que si son los apropiados nos permitirán disfrutar de uno de los mejores espectáculos naturales del mundo de las aves», comenta el experto de Seo-BirdLife.