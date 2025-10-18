Las noticias imprescindibles de este sábado 18 de octubre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

1 El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno

El Aeropuerto de León seguirá operando tras la campaña estival. El Consorcio mantiene su apuesta para mantener activa la terminal y tiene firmado un nuevo paquete de vuelos con la marca Air Nostrum para el invierno.

2 Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda

La ocupación de viviendas continúa siendo una de las principales preocupaciones en los pueblos, y Villablino no es una excepción. En esta localidad leonesa, la rápida actuación de un grupo de vecinos, coordinados a través de un grupo de WhatsApp comunitario, evitó que un individuo lograra la ocupación ilegal de una vivienda.

3 Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas

Una nueva caída del sistema RECYL, la plataforma de receta electrónica de Sacyl, ha provocado este sábado el colapso de las farmacias en toda Castilla y León. El fallo se produjo alrededor de las 9:30 horas de la mañana y, desde entonces, los establecimientos no pueden acceder a las prescripciones de sus pacientes, dejando la dispensación de medicamentos prácticamente paralizada..

4 Una fachada con riesgo de desplome obliga a intervenir a los Bomberos de León

Los Bomberos de León tuvieron que intervenir en un edificio de cuatro plantas situado en el municipio de Villaquilambre, ante el grave riesgo de desplome de su fachada.

5 León afronta su carrera de 10 kilómetros: restricciones de tráfico, horarios y recorridos

León cuenta las horas para afrontar la que, sin duda, es una de las carreras más populares y exitosas en cuanto a público de la capital. Se trata de la prueba de 10 kilómetros que inunda las calles de un gran ambiente protagonizado por vecinos y visitantes de todas las edades.

6 La vecina que ha convertido su casa en el rincón terrorífico de un pueblo de León

Cada año, la casa de Marta García en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos, se convierte en uno de los lugares más comentados del vecindario.

7 La segunda protesta contra el «peaje ilegal del Huerna»: megáfonos y una excavadora por Oviedo

Eran muchos menos, pero supieron hacerse oír. Un centenar de personas se concentró esta mañana en Oviedo tras la pancarta 'Asturias entera rompe la barrera' frente a la Delegación de Gobierno para exigir al Ministerio de Transportes la eliminación del peaje del Huerna.

8 Sin noticias de la mina proyectada en Laciana: no hay avances en las licencias

El proyecto para recuperar la actividad minera en la comarca de Laciana está en stand-by. Las licencias para autoriar la apertura de una explotación de carbón en esta comarca leonesa se encuentran paralizadas desde hace meses y «no hay avances».

10 Herido un hombre tras un choque entre dos motos en Boca de Huérgano

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras un golpe por alcance entre dos motocicletas en el kilómetro 10 de la LE-215, a la altura del municipio de Boca de Huérgano.