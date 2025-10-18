León afronta su carrera de 10 kilómetros: horarios, recorridos y atletas destacados La ciudad alberga este domingo una de las carreras más populares en la capital leonesa y lo hace batiendo récord de inscripciones con más de 4.000 dorsales vendidos

Borja Pérez Sábado, 18 de octubre 2025, 09:49

León cuenta las horas para afrontar la que, sin duda, es una de las carreras más populares y exitosas en cuanto a público de la capital. Se trata de la prueba de 10 kilómetros que inunda las calles de un gran ambiente protagonizado por vecinos y visitantes de todas las edades.

Un año más, la carrera llega con récord de inscripciones, superando los 4.000 dorsales vendidos. La cuantía económica recaudada irá destinada a colaborar de manera solidaria con la Asociación Leonesa de Caridad (Asleca), institución dedicada a apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad.

En esta edición, el 20% de los corredores del 10 KM provienen de fuera de la provincia, con notable presencia de Asturias y Madrid. Además, la participación femenina alcanza el 30%, un dato que refuerza el crecimiento y la inclusión en la prueba.

En cuanto a la participación de la prueba de 10 KM, se han inscrito más de 1.200 corredores, lo que supone el récord de inscripciones en los últimos 10 años. El récord de participación en los 15 años de existencia de la prueba fue en 2013, cuando se inscribieron 1.500 corredores.

Tres pruebas para todos los públicos

Como ha ocurrido estos últimos años, esta XVI edición también contará con tres pruebas paralelas, diseñadas para los diferentes niveles y edades.

A partir de las 10:25, los nacidos entre 2008 y 2015 correrán la Peque León Cuna del Parlamentarismo (2 KM), que actualmente cuenta con cien atletas inscritos. Unos minutos más tarde, a las 10:40, se dará el pistoletazo de salida a la 2 KM Cuna del Parlamentarismo Popular-Familiar, una carrera pensada para disfrutar del deporte en familia, con más de 3.000 participantes inscritos. Y para finalizar, a las 11:00, la prueba reina: 10 KM Cuna del Parlamentarismo. Esta cita cuenta con más de 1.200 corredores inscritos, récord de inscripción de los últimos 10 años.

Atletas destacados y recorrido

En esta última edición se volverán a ver caras conocidas. En la categoría femenina, destaca la presencia de atletas como Blanca Fernández, Miren Martín Aranburu, Esther Ramos, Loreto Pacho, Laura Sánchez y Carolina Capdevilla.

Mientras que, en la masculina, estarán presentes figuras como el atleta internacional leonés Jorge Blanco, Kevin Viñuela, Álvaro Gutiérrez, Alberto Cubo, Jonas Redondo y Miguel Ángel Rabanal.

Recogida de dorsales y servicios

Los dorsales se podrán recoger a partir de este sábado 18 de octubre de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 h en la calle Carmen, esquina Ordoño II.

También se habilitará un horario de recogida para aquellos que no hayan podido acudir el sábado, antes del evento, de 9:00 a 9:45 en la Secretaría Técnica, situada en el Estadio Hispánico.

Esta edición contará con más de cien voluntarios para el avituallamiento, y un amplio dispositivo sanitario y de seguridad velará por el buen desarrollo del evento, con hospitales de campaña, ambulancias medicalizadas y personal médico especializado, garantizando de esta manera el bienestar de los corredores.

Además de correr, los participantes podrán disfrutar en la zona de la meta, situada en la Catedral, de diversas actividades como exhibición de zumba a cargo de VivaGym, sorteo de regalos e hinchables infantiles.