La vecina que ha convertido su casa en el rincón terrorífico de un pueblo de León Marta García, apasionada de la decoración, dedica más de tres semanas a transformar su hogar en Carbajal de la Legua con una creación única hecha a mano que sorprende a todo el municipio

Cada año, la casa de Marta García en Carbajal de la Legua, en el municipio leonés de Sariegos, se convierte en uno de los lugares más comentados del vecindario. Sus vecinos ya están acostumbrados a que, cuando llega la Navidad, su vivienda se llene de luz, ilusión y creatividad. Pero este año, Marta ha decidido ir más allá y celebrar Halloween por todo lo alto, decorando su casa por primera vez para esta fecha tan esperada.

«Es la primera vez desde que vivo en Carbajal que decoro la casa para Halloween, pero ver a los niños recorrer las calles pidiendo caramelos me animó a hacerlo», explica. La idea comenzó hace meses y, tras más de tres semanas de trabajo, el resultado habla por sí solo.

Aunque ha adquirido algunos detalles decorativos, el proyecto destaca por su originalidad y su carácter artesanal. Paseos por el monte en busca de palos, hojas y otros elementos naturales le sirvieron como base para diseñar escenarios únicos: candelabros hechos con rollos de papel higiénico, escobas elaboradas con ramas secas, lápidas pintadas a mano y una ambientación que sorprende a cualquiera que pasa por delante.

«Estoy muy orgullosa porque, aunque han sido semanas de trabajo, el resultado me ha gustado mucho», afirma Marta. «Algunos vecinos me dicen que está quedando increíble. Incluso hay quienes pasan con el coche, frenan y dan marcha atrás para verlo otra vez.»

La iniciativa se suma al ambiente festivo del barrio, donde el Ayuntamiento organiza actividades infantiles y fiestas temáticas. Aunque este año no hay ningún concurso de decoración, Marta lo ha hecho por pura pasión: «Me gusta tanto que incluso he avisado para que vengan a verlo. Hay muchas casas que también se animan», comenta.

La decoración, diseñada completamente por ella misma, incluye una bruja a tamaño real, un libro de conjuros, murciélagos, una «llorona» y hasta una bola mágica. Por la noche, la iluminación da vida a cada rincón, creando una experiencia que fascina a pequeños y mayores.

«Somos urbanizaciones con mucha gente joven y los niños lo disfrutan muchísimo», explica Marta. «Por eso decidí animarlos aún más, para que se disfracen, salgan a pedir caramelos y vivan Halloween con ilusión.»

