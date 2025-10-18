Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas La incidencia impide el acceso a las recetas electrónicas y obliga a emitir prescripciones en papel solo en casos urgentes

León Sábado, 18 de octubre 2025

Una nueva caída del sistema RECYL, la plataforma de receta electrónica de Sacyl, ha provocado este sábado el colapso de las farmacias en toda Castilla y León. El fallo se produjo alrededor de las 9:30 horas de la mañana y, desde entonces, los establecimientos no pueden acceder a las prescripciones de sus pacientes, dejando la dispensación de medicamentos prácticamente paralizada.

Según han informado varias farmacias de la capital leonesa, desde primera hora han estado intentando actualizar la página sin éxito. El sistema muestra un mensaje que indica: «Problemas en el acceso a receta electrónica Sacyl. Sacyl está trabajando en su resolución. Ante esta situación, se están emitiendo recetas en papel a los pacientes.» Sin embargo, la emisión de recetas físicas se realiza únicamente de forma «excepcional» y solo en casos de «urgencia médica».

Alrededor del mediodía, el sistema pareció reconectarse brevemente, pero la conexión volvió a interrumpirse a los pocos minutos. Mientras tanto, centros de salud como el José Aguado en León están atendiendo la situación emitiendo recetas en papel, aunque la afluencia de pacientes continúa siendo elevada.

«Vendidos» ante el problema

Fuentes sanitarias consultadas explican que, desde el Centro de Atención al Usuario (CAU), se ha informado a las farmacias de que los equipos informáticos están trabajando en la resolución del problema, aunque reconocen que puede deberse a la incorporación de nuevas funciones en la plataforma o a un fallo relacionado con una actualización.

«Estamos completamente vendidos», señalan los profesionales farmacéuticos, que insisten en que esta no es la primera vez que ocurre un fallo de este tipo. «No sabemos cómo proceder más allá de remitir a los pacientes al centro de salud. Solo podemos consultar su historial médico, pero sin acceso a RECYL no podemos dispensar ningún tratamiento.»

La caída del sistema, habitual según denuncian las farmacias, ha generado gran preocupación, sobre todo en fin de semana, cuando los recursos técnicos y administrativos son más limitados. Por el momento, Sacyl no ha ofrecido un plazo estimado para el restablecimiento del servicio y las farmacias se encuentran a la espera de cómo se gestione el problema.