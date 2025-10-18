leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una farmacia en León. L.N

Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas

La incidencia impide el acceso a las recetas electrónicas y obliga a emitir prescripciones en papel solo en casos urgentes

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Una nueva caída del sistema RECYL, la plataforma de receta electrónica de Sacyl, ha provocado este sábado el colapso de las farmacias en toda Castilla y León. El fallo se produjo alrededor de las 9:30 horas de la mañana y, desde entonces, los establecimientos no pueden acceder a las prescripciones de sus pacientes, dejando la dispensación de medicamentos prácticamente paralizada.

Según han informado varias farmacias de la capital leonesa, desde primera hora han estado intentando actualizar la página sin éxito. El sistema muestra un mensaje que indica: «Problemas en el acceso a receta electrónica Sacyl. Sacyl está trabajando en su resolución. Ante esta situación, se están emitiendo recetas en papel a los pacientes.» Sin embargo, la emisión de recetas físicas se realiza únicamente de forma «excepcional» y solo en casos de «urgencia médica».

Alrededor del mediodía, el sistema pareció reconectarse brevemente, pero la conexión volvió a interrumpirse a los pocos minutos. Mientras tanto, centros de salud como el José Aguado en León están atendiendo la situación emitiendo recetas en papel, aunque la afluencia de pacientes continúa siendo elevada.

«Vendidos» ante el problema

Fuentes sanitarias consultadas explican que, desde el Centro de Atención al Usuario (CAU), se ha informado a las farmacias de que los equipos informáticos están trabajando en la resolución del problema, aunque reconocen que puede deberse a la incorporación de nuevas funciones en la plataforma o a un fallo relacionado con una actualización.

«Estamos completamente vendidos», señalan los profesionales farmacéuticos, que insisten en que esta no es la primera vez que ocurre un fallo de este tipo. «No sabemos cómo proceder más allá de remitir a los pacientes al centro de salud. Solo podemos consultar su historial médico, pero sin acceso a RECYL no podemos dispensar ningún tratamiento.»

La caída del sistema, habitual según denuncian las farmacias, ha generado gran preocupación, sobre todo en fin de semana, cuando los recursos técnicos y administrativos son más limitados. Por el momento, Sacyl no ha ofrecido un plazo estimado para el restablecimiento del servicio y las farmacias se encuentran a la espera de cómo se gestione el problema.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León ya tiene fecha para multarte por entrar en Zona de Bajas Emisiones
  2. 2 Detenido el autor del doble apuñalamiento en una reyerta en La Pola de Gordón
  3. 3 La tapa de paella que lleva más de 35 años triunfando en el corazón de León
  4. 4 San Andrés elige como jefe temporal de su policía a un afiliado de UPL
  5. 5 Riello despide a Tito, el hostelero y taxista que marcó la vida de toda Omaña
  6. 6 El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno
  7. 7 Más de 30 osos monitorizados y 7 avisos al 112 reavivan la alarma en León
  8. 8 Primeros cortes en La Granja para la obra del soterramiento que cambiará la Ronda Este de León
  9. 9 Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda
  10. 10 Nuevos retrasos en los trenes por una nueva incidencia en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas

Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas