leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imjagen de archivo de una ambulancia.

Herido un hombre tras un choque entre dos motos en Boca de Huérgano

El suceso se ha producido minutos antes de las 15:29 horas de este sábado

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:05

Comenta

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras un golpe por alcance entre dos motocicletas en el kilómetro 10 de la LE-215, a la altura del municipio de Boca de Huérgano.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15:29 horas de este sábado, cuando el centro de Emergencias del 112 ha recibido el aviso del accidente.

Se ha avisado desde la sala 1-1-12 a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para acudir a la atención del hombre herido, con posible pie roto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León ya tiene fecha para multarte por entrar en Zona de Bajas Emisiones
  2. 2 El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno
  3. 3 San Andrés elige como jefe temporal de su policía a un afiliado de UPL
  4. 4 Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda
  5. 5 La tapa de paella que lleva más de 35 años triunfando en el corazón de León
  6. 6 Detenido el autor del doble apuñalamiento en una reyerta en La Pola de Gordón
  7. 7 Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas
  8. 8 Una fachada con riesgo de desplome obliga a intervenir a los Bomberos de León
  9. 9 León afronta su carrera de 10 kilómetros: restricciones de tráfico, horarios y recorridos
  10. 10 Riello despide a Tito, el hostelero y taxista que marcó la vida de toda Omaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herido un hombre tras un choque entre dos motos en Boca de Huérgano

Herido un hombre tras un choque entre dos motos en Boca de Huérgano