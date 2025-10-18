Herido un hombre tras un choque entre dos motos en Boca de Huérgano El suceso se ha producido minutos antes de las 15:29 horas de este sábado

Un hombre de 44 años ha resultado herido tras un golpe por alcance entre dos motocicletas en el kilómetro 10 de la LE-215, a la altura del municipio de Boca de Huérgano.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15:29 horas de este sábado, cuando el centro de Emergencias del 112 ha recibido el aviso del accidente.

Se ha avisado desde la sala 1-1-12 a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para acudir a la atención del hombre herido, con posible pie roto.

