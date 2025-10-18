El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno Desde La Virgen del Camino se dispondrá de dos vuelos regulares, el de Barcelona y a una isla, durante los próximos meses

El Aeropuerto de León seguirá operando tras la campaña estival. El Consorcio mantiene su apuesta para mantener activa la terminal y tiene firmado un nuevo paquete de vuelos con la marca Air Nostrum para el invierno.

Los destinos que estarán subvencionados serán los mismos que en la última temporada: para los meses de enero y febrero habrá dos vuelos semanales a Oporto, entre octubre y marzo será de una frecuencia con Mallorca y para Barcelona se mantienen hasta cinco vuelos regulares.

A esta propuesta cabría la posibilidad de que la compañía vinculada a Iberia promocionase nuevos destinos, algo que no ha confirmado Air Nostrum tras las preguntas desde este medio.

Aunque no está activa hasta el momento la reserva de asientos para viajar a Oporto en 2026, la ciudad portuguesa volverá a ser un reclamo para los leoneses y, del mismo modo, una búsqueda para atraer a las regiones del norte del país luso a la provincia, especialmente a los turistas vinculados a la nieve. En total habrá 20 vuelos, con dos frecuencias semanales en viernes y domingos, que en la pasada campaña alcanzaron una ocupación media del 48%, según el propio diputado delegado en la presidencia del Consorcio del Aeropuerto de León, Octavio González.

Desde finales de octubre y hasta finales de marzo también existirá una línea con Mallorca para los jueves. Las salidas están fijadas desde León a las 14:45 horas y ya se pueden adquirir billetes a un precio mínimo -en pleno puente de diciembre- de 70 euros.

Mientras que Barcelona seguirá siendo el estandarte de las conexiones desde La Virgen con vuelos regulares los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos. También están a la venta estas plazas y se pueden conseguir vuelos desde 74 euros.

Un aeropuerto de récord

Todo ello en un año que está siendo de récord para la terminal leonesa. Hasta el mes de septiembre, 56.925 pasajeros han utilizado el aeródromo, un 18,6 por ciento más que en 2024, de los que 47.171 eran nacionales y 9.228 internacionales.

Las cifras son sonoras con respecto a 2024, cuando 47.988 pasajeros volaron desde La Virgen, 8.000 menos que este año.

En cuanto a operaciones, en 2025 ha habido 3.076 vuelos, un 14,4% más si lo comparamos con las 2.689 que hubo hasta septiembre de 2024.