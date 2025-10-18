leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la fachada.

Una fachada con riesgo de desplome obliga a intervenir a los Bomberos de León

Los hechos tuvieron lugar en un edificio deshabitado del municipio de Villaquilambre

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:19

Los Bomberos de León tuvieron que intervenir en un edificio de cuatro plantas situado en el municipio de Villaquilambre, ante el grave riesgo de desplome de su fachada.

El inmueble, que lleva tiempo deshabitado, presentaba un avanzado estado de deterioro, con grietas visibles que amenazaban con desprenderse y poner en peligro a los viandantes. Ante esta situación, los bomberos se vieron obligados a actuar con una grúa para comenzar a retirar parte del revestimiento desde la parte superior del edificio.

Durante la intervención, se procedió además a cortar el paso por la acera contigua para garantizar la seguridad de los peatones. El revestimiento de la fachada fue eliminado de forma controlada, asegurando así la zona y evitando posibles incidentes.

Gracias a la rápida actuación de los Bomberos de León, el riesgo para los vecinos fue mínimo y la zona permanece ahora bajo vigilancia para prevenir nuevos desprendimientos.

