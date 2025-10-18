Sin noticias de la mina proyectada en Laciana: no hay avances en las licencias La apertura de esta explotación estaba prevista para después de verano, pero no se han dado pasos nuevos desde hace meses, con una vigilancia «intensa» por parte de la Junta

El proyecto para recuperar la actividad minera en la comarca de Laciana está en stand-by. Las licencias para autoriar la apertura de una explotación de carbón en esta comarca leonesa se encuentran paralizadas desde hace meses y «no hay avances».

Así lo han confirmado a leonoticias fuentes tanto de la Junta de Castilla y León como del propio Ayuntamiento de Villablino, que recalcan la ausencia de novedades en torno a este proyecto que salió a la luz en el mes de enero.

Esta explotación situada en un paraje entre las localidades de Sosas, Robles y Villaseca de Laciana quiere ser explotado por la compañía Cristal Mining Coal, cuyo propietario es el mismo que el de la empresa BlueSolving, que regenta la mina de Cerredo donde tuvo lugar el trágico accidente en el que fallecieron cinco mineros el pasado 31 de marzo.

Bajo control

Desde la Dirección General de Energía y Minas quieren tener el caso muy bien controlado, lo que está ralentizando todos los procesos. En el mes de junio, desde la Junta aseguraron que se estaban analizando los niveles de grisú de esta explotación para «si fuese necesario, proceder a exigir requerimientos especiales» con una premisa: «Si no existen plenas garantías de seguridad, no se abrirá».

El proyecto constaba de una explotación de montaña, a la que se accedía de manera inclinada y no vertical, como en las minas más habituales - en las que se entraba desde un pozo - con la previsión de generar 20 puestos de trabajo en un inicio y con la posibilidad de llegar a doblar esa cifra.

El carbón explotado en esa mina, según el proyecto, iba a ser destinado a algo más que la energía, ya que esta mina contiene una alta presencia de grafito, empleado para la fabricación de elementos tecnológicos como coches y teléfonos móviles.

Pese a que la previsión era que la actividad en esta mina se diese ya en el mes de septiembre, la realidad es que los trámites siguen paralizados ante un especial recelo en vigilar que la seguridad es máxima y que la actividad dentro de esta explotación cumpla con todos los parámetros establecidos.

