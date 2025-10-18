Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda La rápida coordinación vecinal permitió reducir al intruso, que llegó a agredir a los presentes, antes de que lograra conseguir allanar la vivienda

Lucía Gutiérrez León Sábado, 18 de octubre 2025, 09:48 | Actualizado 10:37h. Comenta Compartir

La ocupación de viviendas continúa siendo una de las principales preocupaciones en los pueblos, y Villablino no es una excepción. En esta localidad leonesa, la rápida actuación de un grupo de vecinos, coordinados a través de un grupo de WhatsApp comunitario, evitó que un individuo lograra la ocupación ilegal de una vivienda.

La casa pertenece a la hermana de uno de los amigos miembros del grupo vecinal. Según relatan los vecinos, todo comenzó cuando en el chat de la asociación local se advirtió que alguien había accedido al interior del inmueble. Acto seguido, uno de los participantes en la conversación avisó al hermano de la propietaria, quien, al encontrarse fuera, no pudo desplazarse al lugar. Ante la situación, otro vecino decidió intervenir y acudió rápidamente desde una localidad cercana, situada a seis kilómetros.

Al llegar, se encontró al intruso dentro de la vivienda con una brocha en la mano, pintando las paredes. Tras pedirle en repetidas ocasiones que abandonara el lugar, el individuo ignoró las advertencias mientras varias personas se congregaban en el exterior. «Había gente que me decía que no entrara, que había guardias de paisano, pero era el momento de sacarlo antes de que lograra instalarse», explica uno de los vecinos implicados.

Tensión ante la reacción del okupa

Cuando intentaron entrar para detenerlo, el hombre corrió hacia una maleta situada en la parte trasera del inmueble, lo que generó preocupación entre los presentes ante la posibilidad de que portara un objeto peligroso. En ese momento, el intruso intentó agredir a los vecinos, pero estos lograron reducirlo, sujetarle las manos y retenerlo en el suelo hasta la llegada de la Guardia Civil.

«El individuo no era conocido en el pueblo. Luego supimos por vídeos en redes que había protagonizado hechos similares en otros lugares. Incluso al día siguiente volvió a intentar ocupar otra vivienda, esta vez de una persona mayor que vive sola», relatan los vecinos.

Una detención «agradecida» por los vecinos

La patrulla que acudió al lugar no era del cuartel de Villablino, pero se hizo cargo de la detención sin que el agresor opusiera resistencia.

«Se notaba que no estaba bien, pero estaba allanando una morada y actuamos como creímos necesario. Yo lo volvería a hacer. Defendí la propiedad de un amigo, y si lo hiciera en otra casa, haría lo mismo», asegura el vecino que intervino directamente. Numerosos habitantes acudieron a agradecer la actuación durante la toma de declaración. «Nadie quiere verse en una situación así, pero hicimos lo que teníamos que hacer», concluye.

Temas

WhatsApp

Villablino

Vivienda