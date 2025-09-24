Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

1 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado «radicalmente nula» la tasa de basuras que el Ayuntamiento de León aprobó el pasado octubre de 2024.

2 Muere el ganadero que avisó tras un ataque de oso en Laciana: «Cualquier día va a haber una desgracia muy grande»

El municipio de Villablino, en la comarca de Laciana, está de luto tras la muerte de Roberto Guantes, un joven ganadero de 36 años que se había convertido en una de las voces más firmes a la hora de denunciar la sucesión de ataques de osos al ganado. El joven leonés perdió la vida a causa de un infarto.

3 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?

De primeras hay que tener clara una cosa: te va a tocar pagar.El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declara «radicalmente nula» las nuevas tasas y la ordenanza de la recogida de basuras en la ciudad de León ha abierto la puerta a que el Ayuntamiento reciba un aluvión de recursos contra el abono de unos recibos que tienen un coste medio de 100 euros por vivienda.

4 ¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?

León va a comenzar a vivir unos de los días más especiales del año: las fiestas de San Froilán. Leonoticias, a través de este quiz con diez preguntas, quiere poner a prueba los conocimientos de sus usuarios respecto a estos días festivos.

5 La oposición pide la dimisión del concejal de Hacienda y tildan de «injusta» la ordenanza

El Partido Popular y Unión del Pueblo Leonés han expresado sus pareceres ante la sentencia que anula la ordenanza de basuras en el Ayuntamiento de León, contra la que aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y ponen el foco en una situación que se repite con el equipo de gobierno.

6 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»

Desde su privilegiado banco Antonio Gaudí era testigo de primera fila en la manifestación que reunía a más de un centenar de vecinos de Chozas de Abajo frente a la Diputación de León y bajo el abrigo de Casa Botines. Con pitos, pancartas, y bocinas el grito al unísono era tan claro como directo: «carretera ¡ya!».

7 'Cuco' Ziganda: «Hay cosas buenas que mantener. No podemos perder la esencia»

La 'era Ziganda' ha comenzado en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club leonés ha presentado de forma oficial al técnico navarro como nuevo entrenador de la entidad culturalista y que debutará este mismo miércoles en el partido solidario ante Zamora, Ourense y Deportiva.

8 «Le disteis dos años más de vida a mi padre, gracias»

Investigación, investigación y más investigación. Es el mensaje que este 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación Oncológica, León ha querido lanzar a la sociedad con el objetivo de poner en valor a las personas que día a día trabajan en los laboratorios para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y exigir más apoyo a una labor «fundamental».

9 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia

La Guardia Civil y la Inspección de Trabajo han llevado a cabo una operación conjunta contra la explotación laboral durante la campaña de la vendimia. En este sentido, la Guardia Civil, ha puesto en marcha un operativo especial encaminado al control de la actividad laboral relacionada con la recogida de la uva en la provincia de León.

10 La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones

Una calle de la ciudad de León se encuentra entre las más peligrosas para los peatones a la hora de ser víctimas de un atropello. Este es el dato que arroja el estudio de la Fundación Línea Directa 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)' que coloca a la avenida Fernández Ladreda como la quinta vía más peligrosa del país para los peatones.