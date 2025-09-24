'Cuco' Ziganda: «Hay cosas buenas que mantener. No podemos perder la esencia»

Dani González León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:02 | Actualizado 15:10h. Comenta Compartir

La 'era Ziganda' ha comenzado en la Cultural y Deportiva Leonesa. El club leonés ha presentado de forma oficial al técnico navarro como nuevo entrenador de la entidad culturalista y que debutará este mismo miércoles en el partido solidario ante Zamora, Ourense y Deportiva.

Tanto la consejera delegada del club, Natichu Alvarado, como José Manzanera, director deportivo, agradecieron a Llona y Odei Calzón su labor durante estos dos años y cuatro meses al frente del club. «Ha sido una decisión dura y meditada y han escrito una página muy importante de este club», ha expresado Alvarado.

Pero comienza una nueva etapa: «Creemos que necesitábamos un perfil como este», ha afirmado Manzanera. Con una sonrisa en la cara y determinación en la mirada, Ziganda destacó las «ganas» que tenías de volver a entrenar. «Era una oportunidad increíble, no podía dejarla pasar. Vengo con mucha ilusión», ha expresado.

'Cuco' ha indicado que ha seguido todos los partidos de Segunda y conoce de la Cultural «todo lo que se puede conocer desde fuera»: «No dudé en ningún momento». «Fue todo muy rápido. Me llamaron el lunes por la tarde y fuimos para adelante. Me abrieron la puerta y tenía ganas de atravesarla», ha asegurado.

Un equipo reconocible

No se ha encuadrado dentro de un estilo, pero sí ha repetido que la actual plantilla de la Cultural tiene «cosas muy buenas que hay que mantener», especialmente en el «área a área», pero debe mejorar dentro de las áreas. «Pero sin perder la esencia. Quiero que mis jugadores sean reconocibles dentro del campo», ha expresado.

Pero todo bajo una premisa: orden y esfuerzo. Eso es innegociable para un Ziganda, que siente «buena energía» y un ambiente de ir «todos a una» tanto dentro del club como en el entorno que «es muy positivo». «Todos queremos lo mismo».

Ampliar 'Cuco' Ziganda, durante su presentación como nuevo entrenador de la Cultural. DG

Debutará ante el Real Valladolid de forma oficial este domingo (18:30 horas), en un derbi, algo a lo que no le da especial importante. «Pero estoy encantado de hacerlo en un derbi. Tengo que hablar con Rodri para que me cuente cómo se siente aquí», ha afirmado un Ziganda que espera ver un equipo «con personalidad» y capacidad de generar en ataque «con hambre» en Zorrilla.

Esencia, equipo reconocible, esfuerzo y ambición. Esas son las líneas maestras de Ziganda para mantener a la Cultural en Segunda División. Y su convencimiento de que el equipo va a lograr el objetivo.

Ampliar Dos ayudantes para Ziganda El cuerpo técnico de la Cultural se mantendrá en su mayor parte, ya que sólo han salido del club Raúl Llona y su segundo, Odei Calzón. El resto del cuerpo técnico seguirá y, junto a Ziganda, llegan Julián Marín y Jorge Pérez, ambos como asistentes de 'Cuco'.