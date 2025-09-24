Muere un ganadero tras un ataque de oso en Laciana: «Cualquier día va a haber una desgracia muy grande» Roberto Guantes, de 36 años, fallece de un infarto después de denunciar el lunes, 22 de septiembre, en leonoticias los ataques continuos de osos al ganado

Imagen de una de las ventanas por donde accedió el oso a la explotación en Caboalles de Abajo acompañado de una de las imágenes de un potro atacado por el mismo animal.

Lucía Gutiérrez León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:03 Comenta Compartir

El municipio de Villablino, en la comarca de Laciana, está de luto tras la muerte de Roberto Guantes, un joven ganadero de 36 años que se había convertido en una de las voces más firmes a la hora de denunciar la sucesión de ataques de osos al ganado. El joven leonés perdió la vida a causa de un infarto.

Este lunes, 22 de septiembre, en declaraciones a este medio, Roberto expresó con preocupación que «cualquier día va a haber una desgracia muy grande», en referencia al peligro que, a su juicio, suponían los continuos ataques que se estaban produciendo en la zona y la falta de apoyo de las administraciones.

Lamentablemente, sus palabras se han hecho realidad apenas dos días después. Según confirmó a este medio su vecino Luisma, la noche del lunes la explotación de Roberto volvió a sufrir un ataque de osos. Al día siguiente, a las siete de la mañana el joven comprobó que había varias ovejas muertas y que además faltaba un animal de la ganadería. Junto con otro vecino decidió salir a buscar a esa oveja, para saber si podía estar con vida o para localizar el cuerpo y mostrar pruebas del ataque a las administraciones.

Un joven emprendedor

En esa salida, que comenzó como una más de las muchas que había hecho en los últimos días para vigilar su ganado y protegerlo, perdió la vida a causa de un infarto.

Aunque nadie se atreve a asegurar que el fallecimiento de Roberto esté directamente relacionado con los ataques, en la comarca hay una sensación amarga: «Si no hubiera tenido que salir esa mañana, quizás hoy seguiría con vida».

«Nos va a quedar la duda siempre», comentan entre vecinos y allegados, que lo describen como un joven emprendedor, decidido a quedarse en su tierra y a mantener viva la ganadería pese a todas las dificultades.

Dolor y rabia en la comarca

El fallecimiento de Roberto ha dejado a la comarca con una mezcla de dolor, impotencia y rabia. «Era un joven con ganas de quedarse aquí, de mantener viva la ganadería. Estamos con rabia porque sentimos que no nos toman en serio y tenemos un problema muy serio», lamentan sus allegados.

Este miércoles Laciana despide a uno de los suyos con la sensación de que sus advertencias no fueron escuchadas a tiempo. Sus palabras del lunes, cuando pidió soluciones urgentes para una situación que ya consideraba crítica, suenan hoy más fuertes que nunca.

El funeral por la muerte de Roberto Guantes Santiago se celebró en la tarde de este miércoles 24 de septiembre en la Iglesia parroquial de Caboalles de Abajo.