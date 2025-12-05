leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Teléfono de la Esperanza cuenta con 60 voluntarios en León.
Día Internacional del Voluntariado

Detrás del Teléfono de la Esperanza de León: 60 personas para dar apoyo y «estar ahí»

El papel de los voluntarios en organizaciones como esta que prestan atención emocional es vital | En lo que va de 2025 han atendido 6325 llamadas

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:13

Comenta

La figura del voluntario en todas sus facetas y acepciones se pone en valor este 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado y jornada en la que agradecer y respaldar a estas personas que de manera desinteresada prestan una asistencia y apoyo imprescindible para la sociedad y, especialmente, para las personas que más lo necesitan. Ya sea ayudando a nuestros mayores, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del año o invirtiendo parte del tiempo en acompañar a quienes lo necesitan, el papel de los voluntarios se convierte en un esencial para garantizar el apoyo emocional en nuestra sociedad.

Bien lo saben desde organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, que se nutre de estas personas para mejorar un servicio cada vez más demandado y que requiere todos los sentidos para estar al lado de quienes se encuentran en su momento más vulnerable.

En la provincia de León son cerca de 60 los voluntarios que forman el Teléfono de la Esperanza y que encuentran en este servicio una oportunidad «perfecta para colaborar en salud mental en áreas distintas a la atención directa».

Otras noticias

De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje

De los quirófanos a la pantalla: personal del Hospital de León protagoniza un cortometraje

Derecho a Morir Dignamente explica cómo hacer el testamento vital

Derecho a Morir Dignamente explica cómo hacer el testamento vital

Nueva sala de respiro para familiares y enfermos de cáncer en el Hospital de León

Nueva sala de respiro para familiares y enfermos de cáncer en el Hospital de León

Porque no todo es contestar las llamadas que realizan quienes acuden al Teléfono en busca de apoyo. Como recuerdan Mónica Giráldez, vocal del área de atención al voluntariado de la organización, el Teléfono de la Esperanza va mucho más allá. «Queremos que todas las personas interesadas en apoyar la salud mental sepan que siempre hay un lugar para ellas. Si alguien no se siente del todo seguro para realizar atención directa, existen muchas otras formas igual de valiosas de contribuir. En nuestra organización, cada gesto cuenta y cada persona voluntaria encuentra su sitio», explica.

Las llamadas atendidas por el Teléfono de la Esperanza en León

A pocas semanas para que termine 2025, el servicio en León ha atendido 6.325 llamadas. La mayoría de estas (1933) se referían a problemas psicológicos y psiquiátricos.

Otras 737 fueron por temas relacionales y/o familiares; 170 por asuntos asistenciales; 37 por problemas jurídicos y las restantes por otros asuntos más concretos o llamadas periféricas.

Los perfiles de voluntarios más buscados en León

En la sede de León, actualmente se buscan apoyos en la gestión de la web, contabilidad, informática y captación de fondos. Las nuevas incorporaciones se integrarán a un equipo de casi 60 personas voluntarias, con orientación y acompañamiento desde el inicio. La participación se ajusta a la disponibilidad de cada voluntario.

Porque por este día del Voluntariado el Teléfono de la Esperanza, que en lo que va de año ha atendido a nivel nacional más de 140.000 llamadas y realizado cerca de 6.000 intervenciones, quiere animar a todo al que tenga inquietud a participar en la organización como voluntario con una campaña especial en la que se invita a personas con distintos perfiles a aportar su granito de arena en las diversas áreas en las que es posible colaborar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  2. 2 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  3. 3 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  4. 4 La nieve complica el tráfico en dos puertos de León y un tramo de autopista
  5. 5 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  6. 6 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  7. 7 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones
  8. 8 Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León
  9. 9 Las temperaturas se dispararán durante el puente en León
  10. 10 El alma del Gundín se jubila tras 59 años: «Dormíamos en casa pero vivíamos en el bar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detrás del Teléfono de la Esperanza de León: 60 personas para dar apoyo y «estar ahí»

Detrás del Teléfono de la Esperanza de León: 60 personas para dar apoyo y «estar ahí»