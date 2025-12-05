Detrás del Teléfono de la Esperanza de León: 60 personas para dar apoyo y «estar ahí»

Ana G. Barriada León Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:13 Comenta Compartir

La figura del voluntario en todas sus facetas y acepciones se pone en valor este 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado y jornada en la que agradecer y respaldar a estas personas que de manera desinteresada prestan una asistencia y apoyo imprescindible para la sociedad y, especialmente, para las personas que más lo necesitan. Ya sea ayudando a nuestros mayores, colaborando con organizaciones sin ánimo de lucro a lo largo del año o invirtiendo parte del tiempo en acompañar a quienes lo necesitan, el papel de los voluntarios se convierte en un esencial para garantizar el apoyo emocional en nuestra sociedad.

Bien lo saben desde organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, que se nutre de estas personas para mejorar un servicio cada vez más demandado y que requiere todos los sentidos para estar al lado de quienes se encuentran en su momento más vulnerable.

En la provincia de León son cerca de 60 los voluntarios que forman el Teléfono de la Esperanza y que encuentran en este servicio una oportunidad «perfecta para colaborar en salud mental en áreas distintas a la atención directa».

Porque no todo es contestar las llamadas que realizan quienes acuden al Teléfono en busca de apoyo. Como recuerdan Mónica Giráldez, vocal del área de atención al voluntariado de la organización, el Teléfono de la Esperanza va mucho más allá. «Queremos que todas las personas interesadas en apoyar la salud mental sepan que siempre hay un lugar para ellas. Si alguien no se siente del todo seguro para realizar atención directa, existen muchas otras formas igual de valiosas de contribuir. En nuestra organización, cada gesto cuenta y cada persona voluntaria encuentra su sitio», explica.

Las llamadas atendidas por el Teléfono de la Esperanza en León

A pocas semanas para que termine 2025, el servicio en León ha atendido 6.325 llamadas. La mayoría de estas (1933) se referían a problemas psicológicos y psiquiátricos.

Otras 737 fueron por temas relacionales y/o familiares; 170 por asuntos asistenciales; 37 por problemas jurídicos y las restantes por otros asuntos más concretos o llamadas periféricas.

Los perfiles de voluntarios más buscados en León

En la sede de León, actualmente se buscan apoyos en la gestión de la web, contabilidad, informática y captación de fondos. Las nuevas incorporaciones se integrarán a un equipo de casi 60 personas voluntarias, con orientación y acompañamiento desde el inicio. La participación se ajusta a la disponibilidad de cada voluntario.

Porque por este día del Voluntariado el Teléfono de la Esperanza, que en lo que va de año ha atendido a nivel nacional más de 140.000 llamadas y realizado cerca de 6.000 intervenciones, quiere animar a todo al que tenga inquietud a participar en la organización como voluntario con una campaña especial en la que se invita a personas con distintos perfiles a aportar su granito de arena en las diversas áreas en las que es posible colaborar.