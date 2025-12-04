Una intervención «histórica» durante ochos años recuperará las vidrieras y las esculturas de la Catedral de León Cabildo y Junta firman un acuerdo de colaboración por 11 millones de euros para intervenir en los cristales del crucero y ejecutar las 23 réplicas de los santos de la fachada occidental

Rosetón y vidrieras de la Catedral de León vistas desde su interior.

Rubén Fariñas León Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:07 | Actualizado 13:40h.

La Catedral de León vivirá una intervención «histórica» solo equiparable a la que se acometió en el siglo XIX para restaurarla por completo.

La Junta de Castilla y León y el Cabildo Catedralicio han sellado un acuerdo de colaboración para financiar con 11 millones de euros unas obras que afectarán a las vidrieras y a la fachada occidental del templo.

La restauración durará entre cuatro y ocho años para acometer la recuperación de los cristales del crucero del primer templo diocesano legionense.

Además, de forma paralela, se devolverán al atrio y los tres pórticos las 23 esculturas desalojadas hace 15 años. En su lugar habrá réplicas y las originales pasarán al museo.

Una actuación en un lugar «espectacular»

Con toda la pompa posible, en el interior del coro de la catedral, con dos consejeros, el presidente, el alcalde, una amplia representación del clero del empresariado y la sociedad leonesa, el acto contó con una intervención histórica sobre la relevancia de la seo leonesa por parte del obispo de León.

Ampliar Presentación de las actuaciones en la catedral.

Luis Ángel de las Heras habló de la «espectacularidad» de uno de los templos más importantes del cristianismo del siglo XII. Un modelo «completo, puro y armónico», como citaba el estudioso Manuel Gómez Moreno, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX una «impresionante» restauración para mantener la esencia del origen de la 'pulchra leonina'. Y de aquella intervención se acordaron para emular «una proeza genial y colectiva, sin firmas» como la que se hará en el siglo XXI. «Un renovado diálogo permite hacer frente a lo que nos pide, piedra a piedra y cristal a cristal, nuestra catedral».

Reposición de las esculturas de la catedral

El conjunto escultórico es «único» en el país por su mensaje y belleza de los grandes maestros, tal y como señaló el obispo. «Ninguna portada del siglo XIII cuenta con 23 imágenes monoliticas, además de otras en los tímpanos y arcos. Las arcadas son parte sustancial de la lectura del templo y lo identifica».

Ampliar Ubicación original de las esculturas.

Se abordará sobre ellas una intervención «de repercusión internacional» que ha partido de la base científica y las notas de Patrimonio y el Cabildo. Todo se inició hace 15 años tras constatar el deterioro progresivo, y en algunos casos irreversibles, de estas esculturas.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, habló de «día importante» para el primer Monumento Nacional de España y este bien de «máxima categoría».

Ampliar Algunas esculturas reposan en el interior del templo.

En el pórtico occidental, que vive inmerso en un programa de protección global ante su degradación, se actuará con réplicas de las 23 figuras exentas y se instalarán cuatro bloques de pilares para musealización de las originales. «León se ha convertido en centro de la restauración mundial y esto será un éxito», avanzaba el líder autonómico. Para ello se combinan nuevas tecnologías de medición, fabricación mediante robot del uso de material de piedra de Algarve y técnica tradicional «para fidelidad de la original», como en el Anciano Simeón que ya está expuesta en el claustro.

Las vidrieras tendrán ocho años de trabajos

Mañueco recordó a Unamuno, quien alabó por su «suprema sencillez y elegancia» a la Catedral de León de la que admiraba que cubría «el mayor espacio con la menor cantidad de muro».

Y De las Heras presumía de que las vidrieras igualan a las piedras, «superando en belleza de luz y color para imaginar la Jerusalén celestial». Con este hito histórico en la conservación y restauración se retomará la ayuda para su conservación «de la para muchos mejor catedral del mundo».

Ampliar El crucero, donde se llevará a cabo la intervención.

Para ello se apuesta por fórmulas que ayuden a mantener lo existente en las vidrieras de los crucero. Será un minucioso proceso y complicado, de entre cuatro y ocho años, dependiendo de la capacidad del taller y de la actividad litúrgica y capacidad presupuestaria. «Es un monumento colosal, un foco de atracción de visitantes que contribuye a la ciudad, crea riqueza, empleo y genera población», defendía el presidente de la Junta. La restauración partir desde la fábrica de piedra y tendrá un sistema de protección de la intemperie, una «tarea ardua» para conservarlas que tiene un presupuesto de 5,8 millones de euros, los dos primeros ya han sido aprobados en consejo de gobierno. «Las vidrieras son reclamo singular único en el mundo; 737 vidrieras, 1.800 metros cuadrados y las más grandes de España. Buscamos recuperar el esplendor y conservarlo».

La inversión total asciende a 11 millones de euros en ambas actuaciones, en dos actuaciones de gran calado en la conservación del patrimonio.