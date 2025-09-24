Ana G. Barriada León Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Investigación, investigación y más investigación. Es el mensaje que este 24 de septiembre, Día Mundial de la Investigación Oncológica, León ha querido lanzar a la sociedad con el objetivo de poner en valor a las personas que día a día trabajan en los laboratorios para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y exigir más apoyo a una labor «fundamental».

Un gran panel ubicado en Santo Domingo invitaba a los leoneses a escribir un breve mensaje en el que explicaran qué significa para ellos la investigación. Esperanza, ilusión, vida, futuro, gracias, confianza eran las palabras más repetidas en una jornada donde no han sido pocas las personas que se acercaban para expresar su agradecimiento. Entre ellas, una persona que dejaba un mensaje que lo resume todo: «Le disteis dos años más de vida a mi padre, gracias».

En la provincia de León el pasado año se registraron 3.464 diagnósticos de cáncer según las estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer que ha organizado esta jornada. Precisamente su presidente en la provincia, Estanislao de Luis Calabuig, era el primero en manifestar la importancia que la investigación tiene en esta enfermedad. «Es fundamental porque trata de conseguir que haya más calidad de vida y es un proceso que cubre todas las fases de la misma».

Los niños también han jugado un papel fundamental en la jornada. Dos jóvenes investigadoras leonesas becadas por la Asociación eran las encargadas de sacar la ciencia a la calle para explicar a los más pequeños mediante una práctica muy simple el poder antioxidante de la fruta, ejercicios que a lo largo del curso escolar se amplían en talleres donde la asociación quiere que los más pequeños «vean la importancia de la investigación y que es algo real».

Objetivo 2030

Porque, aunque el cáncer es «consustancial a la vida» y se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida, la investigación es la clave para alcanzar el objetivo principal que la asociación se marca: que en 2030 haya una supervivencia general al cáncer del 70%.

En apoyo a esa investigación en la provincia de León la Asociación Española contra el Cáncer destinó durante 2024 más de 337.800 euros a la financiación de 750 proyectos de investigación en desarrollo y solo en la provincia se han destinado desde hace una década más de dos millones de euros a financiar proyectos de investigación mediante ayudas predoctorales a jóvenes talentos.

Dos jóvenes investigadoras becadas por la asociación

En la actualidad, en la provincia de León la Asociación apoya la investigación a través de dos proyectos de investigación en la provincia, mediante la financiación de dos ayudas predoctorales en colaboración con el IBIOMED y la Universidad de León que corresponden a Tania Payo, beneficiaria en 2022, y Helena Álvarez, este pasado año.

Precisamente esta última ha sido una de las jóvenes investigadoras presentes en esta jornada. En el área de microbiología de Biológicas en la Universidad de León, Álvarez estudia el impacto de los estafilococos intracelulares en el desarrollo del cáncer de mama. Un proyecto dirigido por Michal Letek Polberg, miembro del IBIOMED y de la ULE. Gracias a este apoyo de la asociación saca adelante un trabajo fundamental.

A su lado Irene Collado, otra joven leonesa que este verano recibía una ayuda de la asociación para hacer prácticas en el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, uno de los centros más reputados de España donde ha podido formarse en cáncer de próstata y trabajar en avances sobre un gen con el que se podrían desarrollar nuevas terapias.

Ambas son el ejemplo de juventud, entusiasmo y trabajo para avanzar en el conocimiento y tratamiento de la enfermedad y ven en estas ayudas y becas un «gran apoyo cuando te comienzas a formar para poder conocer otros laboratorios» y desarrollar en definitiva investigaciones que son el futuro.