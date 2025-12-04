Una octogenaria resulta herida en un atropello en el alfoz de León El accidente se habría producido una vía de entrada y salida de la capital a través de San Andrés de Rabanedo

Dos días después de un atropello en León capital a una octogenaria que tuvo que ser trasladada al hospital por culpa del accidente en torno a las seis y media de la tarde, este jueves 4 de diciembre se ha producido un caso similar.

En esta ocasión, el 112 ha recibido un aviso a las 18:32 horas por un atropello de un turismo a una mujer de unos 80 años a la altura del número 183 de la avenida San Ignacio de Loyola -la CL-623-, en San Andrés del Rabanedo.

Se ha avisado a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, al Cuerpo Nacional de Polcía y a Sacyl. Emergencia sanitarias ha movilizado una ambulancia al lugar de los hechos porque la mujer habría recibido un golpe en la cabeza. Se desconocer por el momento si ha sido necesario su traslado a algún centro sanitario.