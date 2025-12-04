leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar aproximado del atropello en San Andrés del Rabanedo. Google Street View

Una octogenaria resulta herida en un atropello en el alfoz de León

El accidente se habría producido una vía de entrada y salida de la capital a través de San Andrés de Rabanedo

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:37

Comenta

Dos días después de un atropello en León capital a una octogenaria que tuvo que ser trasladada al hospital por culpa del accidente en torno a las seis y media de la tarde, este jueves 4 de diciembre se ha producido un caso similar.

En esta ocasión, el 112 ha recibido un aviso a las 18:32 horas por un atropello de un turismo a una mujer de unos 80 años a la altura del número 183 de la avenida San Ignacio de Loyola -la CL-623-, en San Andrés del Rabanedo.

Se ha avisado a la Policía Local de San Andrés del Rabanedo, al Cuerpo Nacional de Polcía y a Sacyl. Emergencia sanitarias ha movilizado una ambulancia al lugar de los hechos porque la mujer habría recibido un golpe en la cabeza. Se desconocer por el momento si ha sido necesario su traslado a algún centro sanitario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  2. 2 Nuevo arboricidio en León: talan uno de los castaños más bellos a los pies de la Catedral
  3. 3 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  4. 4 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  5. 5 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos
  6. 6 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  7. 7 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 Aviso amarillo por nieve para la tarde de este jueves en León
  10. 10 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Una octogenaria resulta herida en un atropello en el alfoz de León

Una octogenaria resulta herida en un atropello en el alfoz de León