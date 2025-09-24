La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones Un informe de la Fundación Línea Directa destaca a una vía de la capital leonesa como una de las cinco en las que más atropellos se sufren

Una calle de la ciudad de León se encuentra entre las más peligrosas para los peatones a la hora de ser víctimas de un atropello.

Este es el dato que arroja el estudio de la Fundación Línea Directa 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)' que coloca a la avenida Fernández Ladreda como la quinta vía más peligrosa del país para los peatones.

Sólo la Gran Vía de Les Corts Catalanes de Barcelona, las madrileñas Alcalá y la Castellana y la avenida del Mediterráneo de Almería empeoran los datos de Fernández Ladreda.

Más hombres que mujeres

Este informe también revela que los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Por tipo de vía, los hombres son más atropellados en carretera y las mujeres, en ciudad. La edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general.

También cabe destacar que los atropellos suelen tener como protagonistas a los turismos (72%) y suceden con más frecuencia entre semana, durante el día y entre los meses de octubre y diciembre.

El 'peatón tecnológico'

Preocupa, por otra parte, el 'peatón tecnológico', jóvenes de 18 a 25 años que utilizan el móvil y los auriculares mientras caminan por zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente, ya que ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción.

En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, un dato sorprendente teniendo en cuenta que la circulación de personas está muy limitada en este último ámbito. Además, la letalidad de los accidentes con peatones en este tipo de vías multiplica por ocho a los registrados en vías urbanas, debido a la velocidad. Con todo, los atropellos son el tipo de siniestro que causa más muertes en ciudad, con un 42% del total de fallecidos.

Las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de peatones, los semáforos u otra señal de prioridad y circular con exceso de velocidad.

Respecto a las lesiones más habituales entre los peatones, hay que distinguir entre los impactos frontales, los frontolaterales y los laterales. En el primer caso, las lesiones más habituales son las fracturas de cráneo, los daños cerebrales, las hemorragias internas y la conmoción cerebral. En el caso de los impactos frontolaterales, destacan las fracturas en extremidades y desgarros musculares, y en los impactos laterales, las fracturas de tórax y pelvis.